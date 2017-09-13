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Turkcell ve DMA-OveO'dan "kesintisiz enerji" çözümü

- Turkcell'in elektrik tedariki ve enerji çözümleri sağlamayı hedeflediği şirketi Turkcell Enerji Çözümleri ile Enerji Depolama Sistemleri konusunda faaliyet gösteren DMA-OveO, nihai tüketiciye kesintisiz enerji çözümleri sunmak amacıyla yeni nesil batarya sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin Ar-Ge ve Ür-Ge süreçleri için ortak çalışmalara başladı

Turkcell ve DMA-OveO'dan "kesintisiz enerji" çözümü

- Turkcell'in elektrik tedariki ve enerji çözümleri sağlamayı hedeflediği şirketi Turkcell Enerji Çözümleri ile Enerji Depolama Sistemleri konusunda faaliyet gösteren DMA-OveO, nihai tüketiciye kesintisiz enerji çözümleri sunmak amacıyla yeni nesil batarya sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin Ar-Ge ve Ür-Ge süreçleri için ortak çalışmalara başladı

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:47
Turkcell ve DMA-OveO'dan

İSTANBUL (AA) - Nihai tüketiciye kesintisiz enerji çözümleri sunmak amacıyla Turkcell Enerji Çözümleri ve DMA-OveO yeni nesil batarya sistemlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge süreçleri için ortak çalışmalara başladı.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'in elektrik tedariki ve enerji çözümleri sağlamayı hedeflediği şirketi Turkcell Enerji Çözümleri ile Enerji Depolama Sistemleri (EDS) konusunda faaliyet gösteren DMA-OveO, tüketiciye kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak üzere bir araya geldi.

"Tamamen yerli ve milli" olan bu iş birliğinde, kesintisiz elektrik tedarikinin yanı sıra şebeke dalgalanmalarının cihazlara verdiği zararın da önüne geçilerek tüketicilerin kaliteli ve sürekli elektrikle tanıştırılması planlanıyor.

Turkcell, Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerinde ürünlerin birlikte geliştirilmesi için Turkcell Enerji Çözümleri ve DMA-OveO'ya uzun yıllara dayanan müşteri ve perakende tecrübesiyle destek oluyor.

Turkcell Enerji Çözümleri ve DMA-OveO, lityum iyon pil tabanlı EDS'yi, "tüm teknolojisi milli" olan Batarya Yönetim Sistemi yazılım ve donanımlarını kullanarak elektrik kesintisinin hissedilmeyeceği şekilde geliştirmeyi planlıyor.

Tüketicilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanacak EDS'lerin farklı kapasitelerde ürün çeşitliliği olacak. Tüketiciler elektrik kesintilerinin hiçbir şekilde hissedilmeyeceği EDS'ler sayesinde kesintisiz ve voltaj/frekans dalgalanmalarından etkilenmeyen kaliteli elektrik kullanacaklar ve bu sayede elektrikli cihazların kullanım ömürleri de uzayacak.


- "Türkiye'yi kesintisiz, kaliteli elektrikle tanıştıracak ilk adımımızı atıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'in yerli üretimi destekleme vizyonu doğrultusunda, konusunda uzman DMA-OveO ile çalışmayı tercih ettiklerini ve DMA-OveO Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerine girdiklerini belirtti.

Entegre iletişim ve teknoloji sunma vizyonu çerçevesinde, enerji yönetimi teknolojilerini hizmet olarak götürebilmek amacıyla Turkcell Enerji Çözümleri şirketini bu yıl içerisinde hayata geçirdiklerini hatırlatan Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi de tüketiciler için vadettiğimiz kesintisiz elektriği sunmak amacıyla ilk adımımızı DMA-OveO ile birlikte atıyoruz. Bu ortak çalışmayla tüm Türkiye'deki nihai tüketicilere şebeke kaynaklı problemlerden etkilenmeksizin, kaliteli elektrik enerjisi sağlamış olacağız. Ayrıca Turkcell Enerji Çözümleri'nin vizyonu doğrultusunda geliştirilecek EDS'ler, dijital sistemlere entegre edilecek."

Lisansı kapsamında mesken dahil tüm serbest tüketicilere elektrik tedarik edecek Turkcell Enerji Çözümleri'nin sunacağı hizmetlerin bununla sınırlı kalmayacağını dile getiren Terzioğlu, evde enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak sistemleri de tüketicilere sunacaklarını bildirdi. Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikte verimliliği ön plana çıkarıp bunu hizmete dönüştüreceğiz. Diğer hizmet alanlarımızda olduğu gibi elektrik hizmetimizi de yepyeni bir değer modeli içinde sunmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz, müşterilerimize sadece elektrik tedarik etmek değil, bugüne kadar hiç tanışmadıkları yenilikçi ürün ve hizmetleri hayatlarının bir parçası haline getirmek. EDS'ler, yakın gelecekte yaygınlaşması öngörülen elektrikli araçların şarjı ve şarj altyapısı konusunda da bir çözüm olacaktır."

Anahtar Kelimeler:
DMA - OveOKesintisiz EnerjiOrtak çalışmaTurkcellTurkcell Enerji ÇözümleriYeni Nesil Batarya
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