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Turkcell’den 100 milyon liralık ikinci VDMK ihracı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in bireysel ve kurumsal müşterilerinin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanını sağlama amacıyla kurulan iştiraki Financell, banka dışı bir kurum olarak ikincisine imza attığı 100 milyon TL’lik varlığa dayalı...

Turkcell’den 100 milyon liralık ikinci VDMK ihracı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in bireysel ve kurumsal müşterilerinin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanını sağlama amacıyla kurulan iştiraki Financell, banka dışı bir kurum olarak ikincisine imza attığı 100 milyon TL’lik varlığa dayalı...

25 Ağustos 2017 Cuma 11:44
Turkcell’den 100 milyon liralık ikinci VDMK ihracı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in bireysel ve kurumsal müşterilerinin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanını sağlama amacıyla kurulan iştiraki Financell, banka dışı bir kurum olarak ikincisine imza attığı 100 milyon TL’lik varlığa dayalı menkul kıymet ihracı (VDMK) ile piyasalardaki güvenini artırmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Financell, Aktif Bank’tan aldığı aracılık hizmetiyle bu yıl ikinci kez varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracıyla sermaye piyasalarından kaynak temin etti. Farklı vadedeki dilimlerden oluşan ortalama 307 gün vadeli toplam 100 milyon TL’lik VDMK ihracı, piyasanın önde gelen kurumlarının talepleriyle başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, Financell ile beş ay gibi kısa bir süre içerisinde ikinci VDMK ihracını yaparak başarılı bir işe imza attıklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Financell
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