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Turkcell'den müşterilerine yeni yıl hediyesi

- Turkcellliler "Salla Kazan" kampanyasıyla 2018'de cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi birçok özel hediyeye sahip olacak - Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları 31 Aralık saat 18.00'den itibaren sınırsız olacak

Turkcell'den müşterilerine yeni yıl hediyesi

- Turkcellliler "Salla Kazan" kampanyasıyla 2018'de cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi birçok özel hediyeye sahip olacak - Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları 31 Aralık saat 18.00'den itibaren sınırsız olacak

28 Aralık 2017 Perşembe 12:10
Turkcell'den müşterilerine yeni yıl hediyesi

İSTANBUL (AA) - Turkcell müşterileri, 2018’i iki yeni hediyeyle karşılayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in "Salla Kazan" kampanyası yeni yılda birbirinden özel hediyeler kazandıracak. "Salla Kazan" yeni yıl hediye kampanyasıyla 18 Ocak'a kadar sallayanlar, cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi birçok özel hediyeye sahip olacak. Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden "Salla Kazan" yapan Turkcellliler, internet, dakika ile TV+, BiP ve fizy servislerine ücretsiz abonelik kazanmaya da devam edecek.

Yeni yıl coşkusunun en çok yaşandığı zaman dilimi olan 31 Aralık'ta, saat 18.00'den itibaren tüm Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları sınırsız olacak. 2 Ocak'a kadar sürecek kampanyada Instagram üzerinden fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları, kullanıcıların data paketlerinden düşmeyecek. Tüm Turkcelllilerin faydalanabileceği yeni yıl hediyesiyle kullanıcılar, 2018'e girerken Instagram'ı GB hesabı yapmadan doyasıya kullanabilecek.

Turkcell’in "Salla Kazan" kampanyasıyla bugüne kadar 13 milyon Turkcell müşterisi, 214 milyon hediye kazanırken, Hesabım uygulaması da 25 milyon kez indirildi.

Anahtar Kelimeler:
InstagramSalla KazanTurkcell
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