Turkcelliler bayramda 17,6 milyon GB data kullandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell müşterileri, arife ve bayram günleri de dahil olmak üzere 5 gün boyunca 17,6 milyon GB data kullanırken, tatil boyunca yaklaşık 1,7 milyar dakika konuştu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Arife ve'nı kapsayan 1-5 Eylül tarihleri Turkcelliler şimdiye kadarki en fazla data kullanımını gerçekleştirirken, bu yılki data kullanımı geçen Kurban Bayramı'na göre 2 kat arttı.

Turkcell müşterileri bayram süresince 17,6 milyon GB data kullanırken, en fazla data kullanımın yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Balıkesir oldu.

Bayram tatili boyunca yaklaşık 1,7 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 870 milyon adet SMS gönderirken, ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul'u İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Adana, Hatay, Gaziantep ve Muğla takip etti.