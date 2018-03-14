Türkiye, 2018'de Rusya'dan 6 milyon turist bekliyor

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Moskova'daki temasları kapsamında, Türk turizm sektörü ve Rus pazarıyla ilgili son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Rus yetkililerle gerçekleştirilen temaslar kapsamında, Türkiye ve Rusya arasında turizm alanında yapılabilecek çalışmaları gözden geçirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Yakın dönemde çok ciddi siyasi krizler yaşandı. Ancak ülke halkları arasında bu siyasi krizlere eş zamanlı bir ayrışma, bir farklılaşma ya da uzaklaşma olmadı. Bunun en somut örneği de 2017 turist rakamlarıdır." diye konuştu.

Türkiye’yi geçen yıl 4 milyon 700 bin Rus turistin ziyaret ettiğini anımsatan Kurtulmuş, "Biz turizmi ve kültürü, halklar arasında yakınlaşmayı sağlayacak, siyaseten ortaya çıkan farklılıkları bir şekilde hoşgörmenin aracı olarak kullanabileceğimiz birer yumuşak güç unsuru olarak gördüğümüzü bir kez daha teyit ettik ve bu alanda ne tür çalışmalar yapılabilecek, onları gözden geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm alanında, Karadeniz’e komşu ülkelerle ortak bir kruvaziyer rotasının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kurtulmuş, "Aynı şekilde Doğu Akdeniz’de kruvaziyer gemileriyle ilgili bir çalışmada nasıl müşterek hareket edebiliriz ve Kafkaslar'da nasıl ortak paketler oluşturabiliriz, bunları müzakere ediyoruz." dedi.

Rus turist sayısında çıta yükseliyor

Numan Kurtulmuş, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) kapsamında, Rusya’da faaliyet gösteren 20 tur operatörü temsilcisiyle görüştüklerini belirterek, "Rus pazarını domine eden tur operatörlerinin elde etmiş oldukları erken rezervasyon rakamlarını üst üste koyduğumuz zaman 2018’de Rusya’dan gelecek turist sayısının 6 milyonu geçeceği anlaşılıyor." ifadesini kullandı.