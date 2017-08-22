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'Türkiye, Afrika'daki enerji açığını değerlendirmeli'

DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Taşkın, "Afrika'da 600 milyonun üzerinde kişinin elektriğe ulaşımı yok. Türk girişimciler bu bölgedeki sektördeki açığı değerlendirebilir." dedi.

'Türkiye, Afrika'daki enerji açığını değerlendirmeli'

DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Taşkın, "Afrika'da 600 milyonun üzerinde kişinin elektriğe ulaşımı yok. Türk girişimciler bu bölgedeki sektördeki açığı değerlendirebilir." dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 12:24
'Türkiye, Afrika'daki enerji açığını değerlendirmeli'

İZMİR (AA) - Meriç Ürer - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020'de 50 milyar dolar olmasının hedeflendiğini belirtti.

Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerin 2002'de ivme kazanmaya başladığını dile getiren Taşkın, geçen 15 yıl sürede önemli aşamalar kaydedildiğini, geçmişte 9 olan büyükelçilik sayısının 40'a çıktığını ve Türk Hava Yolları'nın (THY) ise bugün 33 ülkede 40 destinasyona uçtuğunu vurguladı.

Afrika'da öncelikli talebin "enerji" olduğuna dikkati çeken Taşkın, şöyle konuştu:

"Afrika'da 600 milyonun üzerinde kişinin elektriğe ulaşımı yok. Artan şehirleşme ve yatırımlara bağlı enerji talebi artacağından Türk girişimciler bu bölgedeki sektördeki açığı değerlendirebilir. Bu kıtada 2000-2012 yıllarında elektrik enerjisi talebi yüzde 35 arttı. Rüzgar ve güneş santrallerinin kurulması ve baraj yapılması önemli. Türkiye Afrika'daki enerji açığını değerlendirmeli. Türk firmaları burada yer alabilirler. Birincisi inşaat mühendisliği ikincisi yatırım olarak."

Afrika ülkelerindeki liman ve ulaşım eksikliği

Taşkın, Afrika ülkelerindeki diğer bir önemli eksikliğin ise liman ve ulaşım olduğuna işaret etti.

THY'nin Afrika ülkelerine seferlerine de değinen Taşkın, "THY'nin Afrika'ya uçan uçağında bir koltuk boş yok. Yok böyle bir şey. Şu anda uçmadıkları ülkelere de sefer koymalarını bekliyoruz. THY, Afrika kıtasında en güçlü hava yollarından biri." şeklinde konuştu.

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