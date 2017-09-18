Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107534
ALTIN
145.935
DOLAR
3.4575
STERLİN
4.6780
EURO
4.1300
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu ortaya çıktı
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4...
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz...

'Türkiye büyümeye devam edecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Şuan geldiğimiz noktada G20'de Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek üçüncü büyümeye sahibiz. Allah'ın izniyle üçüncü çeyrekte Çin ve Hindistanı da aşan bir büyüme hızı bekliyoruz" dedi.

'Türkiye büyümeye devam edecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Şuan geldiğimiz noktada G20'de Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek üçüncü büyümeye sahibiz. Allah'ın izniyle üçüncü çeyrekte Çin ve Hindistanı da aşan bir büyüme hızı bekliyoruz" dedi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:23
'Türkiye büyümeye devam edecek'

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümesini sürdüreceğini belirterek, "Allah'ın izniyle üçüncü çeyrekte Çin ve Hindistanı da aşan bir büyüme hızı bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti öncesi Türkiye'nin sürekli faiz ve krizlerle mücadele ettiğini ve bu nedenle her alanda olduğu gibi ekonomik büyümeyi de gerçekleştiremediğini söyledi.

Ekonomiyi üç kattan fazla büyüttüklerini, 230 milyar dolarlık bir ekonomiden, 860 milyar dolarlık bir ekonomiye ülkeyi getirdiklerini anlatan Yılmaz, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, bunları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümeye devam edeceğini vurguladı.

15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen ülkenin çok kısa sürede toparlandığına dikkati çeken Yılmaz, bunun hükümetin çalışmaları ve milletin hükümete güveni sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek üçüncü büyümeye sahibiz"

"Ekonomimiz büyümeye devam edecek." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu an geldiğimiz noktada G20'de Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek üçüncü büyümeye sahibiz. Allah'ın izniyle üçüncü çeyrekte Çin ve Hindistanı da aşan bir büyüme hızı bekliyoruz. Bu kısa sürede büyük bir toparlanma yaşandı. Bunda iki temel faktörün önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, milletimizin hükümete duyduğu güven ve mücadele azmi, milletimiz bu hain girişime rağmen her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da azmiyle güveniyle bu ekonomik başarıyı ortaya koydu. İkincisi de hükümetimizin doğru ve zamanında aldığı tedbirler."

Kredi Garanti Fonunun çok büyük imkanlar sağladığına işaret eden Cevdet Yılmaz, son dönemlerde KOBİ'lere destekler verildiğini, bir takım KDV, ÖTV ötelemelerinin yapıldığını ve bazı yeniden yapılandırma imkanlarının sağlandığını aktardı.

Hükümetin ekonomiyi canlandırmaya dönük çok güzel ve zamanında adımlar attığına dikkati çeken Yılmaz, "Onların da bir yansıması olarak güçlü bir büyüme performansı görüyoruz. Bunun en son istihdama yansıdığını haziran rakamlarında gördük, bir taraftan istihdam seferberliği bir taraftan da büyüme, 1 milyon 52 bin ilave istihdam getirdi haziran dönemi itibarıyla. İşte yolumuza böyle devam edeceğiz 2023 ve ötesine uzanan bir perspektif içinde güçlü büyümemizi devam ettireceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin iyi yönetildiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sayede büyüyen ekonominin millete hizmet olarak geri döndüğünü sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiCevdet YılmazEkonomiEkonomik BüyümeŞanlıurfaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emlak Konut ile TOKİ arasında arsa alım protokolü imzalandı
Emlak Konut ile TOKİ arasında arsa alım protokolü imzalandı
Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcileri Silikon Vadisi'ne götürecek
Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcileri Silikon Vadisi'ne götürecek
Ağustos ayında 6 bin 593 şirket kuruldu
Ağustos ayında 6 bin 593 şirket kuruldu
"Duygusal bağ kuran araç" DV S Angel, Frankfurt'ta görücüye çıktı
Osmangazi Köprüsü bölgedeki konut fiyatlarını yükseltti
Osmangazi Köprüsü bölgedeki konut fiyatlarını yükseltti
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor: Istanbul Jewelry Ekim'de açılıyor
Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor: Istanbul Jewelry Ekim'de açılıyor
Askeri kara aracı modelleri yarıştı
Askeri kara aracı modelleri yarıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim