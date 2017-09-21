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Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  

Türkiye’de otomobil sayısı 11 milyon 740 bin 823’e ulaştı.

Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  

Türkiye’de otomobil sayısı 11 milyon 740 bin 823’e ulaştı.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:18
Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  

Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  

Türkiye’de otomobil sayısı 11 milyon 740 bin 823’e ulaştı. Bu rakamla beraber ortalama 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü belirtildi. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyerek bir inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in incelemesine göre Temmuz itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 taşı bulunduğu saptanırken bunların yaklaşık yüzde 54’ünü otomobillerin oluşturduğu belirtildi. Yapılan medya incelemesinde otomobil konulu 92 bin 757 haber yansıması tespit edildi. Otomobiller medyada en çok vergiler ve trafik kazalarıyla konuşuldu. İllere göre otomobil dağılımlarında ise tahmin edileceği üzere İstanbul başı çekiyor, İstanbul’da 2 milyon 755 bin 250 otomobil kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam Türkiye’de bulunan otomobillerin yaklaşık yüzde 24’lük kısmına tekabül ediyor. İstanbul’un başı çektiği sıralamada, ikinci sırada 1 milyon 343 bin 514 otomobil ile Ankara yer alırken, Başkenti 720 bin 824 otomobille İzmir, 464 bin 445 otomobille Antalya ve 457 bin 945 otomobille Bursa takip etti. En az otomobilin bulunduğu iller ise Hakkâri, Tunceli ve Ardahan oldu.

ANKARA’DA DÖRT KİŞİDEN BİRİ ARABALI

   Nüfusa göre otomobil oranlarında, nüfusa göre otomobil yoğunluğunun en fazla olduğu il Ankara oldu. Nüfusu 5,3 milyon olan başkentte kayıtlı otomobil sayısı 1milyon 343 bin 514, yaklaşık her dört kişiye bir otomobil düşüyor. Otomobil sayısının en fazla olduğu İstanbul’da ise 100 kişiden 19’u otomobil sahibi oldu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOtomobil
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