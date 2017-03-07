Türkiye'deki nükleer santrallere Rolls-Royce danışman oldu

AMTC, Türkiye’de nükleer endüstriyel kapasite oluşturulmasında kilit platform

Rolls-Royce Holdings plc hakkında

İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi (TTO) Hakkında

STM Hakkında

Konsorsiyumun teknoloji lideri olarak Rolls-Royce, projeye dahil olan Türk sanayi kuruluşlarının teknik ihtiyaç analizini yapacak ve nükleer pazarda rekabet güçlerini arttırabilmek için gelişime açık alanlarla ilgili önerilerini sunacak. Projeyi hayata geçirme konusunda Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi (AMTC) kilit rol oynayacak.Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yürütülen Türkiye’nin “nükleer sanayi kabiliyet geliştirme projesi” kapsamında konsorsiyum açan’ne (TTO) Rolls-Royce teknik danışmanlık verecek. İ’na teknoloji danışmanlığı veren’yi kapsayan konsorsiyuma liderlik ediyor. Bu konsorsiyum, Türkiye’de nükleer endüstrisini kurmak için Türk yerli sanayi kuruluşlarını değerlendirmek, gerekli olan gelişim alanlarını belirlemek ve bu alanları geliştirmek için önerilerini sunmak üzere 6 aylık bir proje yürütecek.Projeyi hayata geçirme konusunda Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi (AMTC) kilit rol oynayacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğinde TÜBİTAK işbirliğiyle ve Savunma, Enerji ve Ulaştırma Bakanlıklarının onayıyla AMTC, ilk etapta uzay ve havacılık ve nükleer sanayi kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklanacak. Rolls-Royce Ekim 2015’te Türkiye’nin Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi (AMTC)’nin kurucu sanayi ortağı olmuştu.Nükleer sanayi kabiliyet geliştirme projesi kapsamında Türkiye’nin mevcut sanayi kabiliyeti analiz edilecek ve dünyanın önde gelen nükleer ülkeleriyle karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılacak.. Bu analizle, Türk şirketlerinin rekabet güçlerine dair somut verilere ulaşılacak veyerli sanayi kuruluşlarının kendilerini Türkiye’de ve küresel pazarlarda nasıl daha iyi konumlandırabilecekleri ortaya çıkacak.Konsorsiyumun teknoloji lideri olarak Rolls-Royceprojeye dahil olan yerli üreticilerin teknik ihtiyaç analizini yapacak, nükleer pazarda rekabet güçlerini arttırabilmek için gelişime açık alanları belirleyecek ve bu alanları geliştirmek için önerilerini sunacak.projeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türk şirketlerin nükleer endüstrisinde rekabet güçlerini arttırma arzularına olumlu katkılar sunacak bu projede çalışmak üzere İstanbul Sanayi Odası tarafından görevlendirildiğimiz ve Rolls-Royce ile birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz. Rolls-Royce’un dünya çapındaki saygınlığı ve uzmanlığı projenin amaçlarına önemli değerler katacaktır.”Rolls-Royce Türkiye ve Orta Asya CEO’su Patrick Regis ise şunları söyledi: “Rolls-Royce olarak endüstriyel stratejimiz üzerinden Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasını destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Bu projeyle Türkiye’nin yerel sanayisinin gelişmesine yardımcı olmak için kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımızda yeni bir adım atıyoruz. Türkiye’nin Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi (AMTC), bu projede ve Türkiye’de nükleer sanayi kabiliyetinin oluşturulması kapsamında ideal bir destek platformu rolü üstlenecektir.”Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Yöneticisiise projeyi şöyle değerlendirdi: “Rolls Royce olarak 40 yıldan uzun bir süredir, dünya genelinde nükleer santral projeleri ve reaktör operasyonları için özel ekipmanlar tasarlıyor, mühendislik işlerini yürütüyor, üretiyor ve tedarik ediyoruz. Nükleer alanında yıllar içerisinde geliştirdiğimiz çok geniş bir tecrübemiz var, bu bilgi birikimimizi Türk sanayi kuruluşları ile paylaşma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. ve uzun vadede birlikte çalışmayı umuyoruz.”’un vizyonu sahip olduğu mühendislik uzmanlığı, küresel erişimi ve sektörle ilgili derin bilgi birikimi sayesinde mükemmel müşteri ilişkileri ve çözümleri sunarak, yüksek performanslı güç sistemleri alanında pazar lideri olmaktır. Rolls-Royce Sivil Havacılık, Savunma Havacılık, Denizcilik, Nükleer Enerji ve Güç Sistemleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.Rolls-Royce 120’den fazla ülkede faaliyet gösterir. Şirket 400’ün üzerinde havayolu ve leasing müşterisi, 160 silahlı kuvvetler müşterisi,70’i donanma olmak üzere 4.000 denizcilik müşterisi ve 5.000’in üzerinde güç sistemleri ve nükleer müşterisine hizmet vermektedir.*Yatırımlar sayesinde mühendislik mükemmeliyetimizi en üst seviyede tutmak*Üretim ve tedarik zincirimizi dönüştürerek daha yalın süreç yönetimi ve düşük maaliyetli tesis ve prosesler elde etmek*Kurulu sistemimizi, ürün bilgimizi ve mühendislik kabiliyetimiz sayesinde müşterilere mükemmel bir hizmet sunmak ve böylece satış sonrasında değer yaratmaya devam etmek2016 yılında Rolls-Royce’un cirosu 13,8 milyar sterlindi. Rolls-Royce, 2016 sonu itibariyle kesin ve açıklanan toplam sipariş miktarının 79,8 milyar sterline ulaştığını açıkladı., 2016’da araştırma ve geliştirmeye 1,3 milyar sterlin yatırım yaptı. Rolls-Royce, aynı zamanda mühendislerinin projelerin merkezinde olduğu, 31 Üniversite Teknoloji Merkezinden oluşan küresel bir ağı da desteklemeye devam ediyor.46’dan fazla ülkede 50.000’in üzerinde kişiyi istihdam ediyor. Bunların yaklaşık 15.700’ünü mühendisler oluşturuyor.Grup, stajyer ve yeni mezun işe alımlarına ve çalışanların becerilerini daha da geliştirmeye büyük önem veriyor., 2015 yılında, dünya genelindeki eğitim programları aracılığıyla 228 yeni mezun ve 277 stajyeri istihdam etti.İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İTÜ'de gerçekleştirilen akademik projelerin sanayi ile buluşmasını sağlayan köprüdür. Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla Şubat 2013 tarihinde kurulan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., TÜBİTAK’ın 1513 Çağrısı desteğiyle Ocak 2014 itibariyle İTÜNOVA TTO olarak faaliyet göstermeye başladı. İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet veren İTÜNOVA TTO, akademik bilginin ticarileşmesi ve korunması için çalışır, başarıya ulaşması için çok yönlü destek verir. Tüm hizmetlerini özel sektör standartlarında ve hızında sunan İTÜNOVA TTO, fikrin oluşumundan ticarileşme sürecine kadar tüm aşamalarda farklı uzmanlıklardaki birimleriyle akademisyenlerin yanında yer alır. Tüm bunların yanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik taleplere akademik çözümler bulurken, üniversitede geliştirilen Ar-Ge çalışmalarını da sanayiye yönlendirir. Üniversite ve sanayiye hizmet için kurulan, şirketlerin teknolojik rekabet edebilirliğini arttırabilmek ve toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmek amacıyla çalışan İTÜNOVA TTO, bu amacın gerçekleşmesi için sunduğu hizmetleri; Tanıtım ve Farkındalık, Ulusal ve Uluslararası Fonlar, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları, Girişimcilik ve Şirketleşme olarak 5 farklı birim altında verir.1991 yılındaki kuruluş amacı, ileri teknoloji içeren alanlarda teknoloji transferi konusunda uzmanlık desteği sağlamak ve yazılım konusundaki teknolojileri takip etmek suretiyle Türkiye’de askeri alanlarda yazılım merkezleri kurmak ve işletmek olarak belirlenmiş olan STM, diğer taraftan yüksek teknoloji içeren savunma sistemlerinin tanımlanması, tedariki ve ilgili teknolojilerin transferi için ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı uzman personelin istihdamını sağlayarak Türkiye’de Savunma Sanayi’nde yerli katkı oranının bu günkü seviyelere gelmesinde öncü rol oynamıştır.