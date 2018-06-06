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Türkiye'den iki şirkete yatırımcı ilişkileri ödülü

Extel'in "Yatırımcı İlişkilerinde En İyiler 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı. Avrupa ve Türkiye'den farklı sektörlerde faaliyet gösteren öncü markalarının yer aldığı araştırmada Türkiye sıralamasında Akbank ve TAV Havalimanları Holding en iyi yatırımcı ilişkileri uygulamalarında ödüller kazandı

Türkiye'den iki şirkete yatırımcı ilişkileri ödülü

Extel'in "Yatırımcı İlişkilerinde En İyiler 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı. Avrupa ve Türkiye'den farklı sektörlerde faaliyet gösteren öncü markalarının yer aldığı araştırmada Türkiye sıralamasında Akbank ve TAV Havalimanları Holding en iyi yatırımcı ilişkileri uygulamalarında ödüller kazandı

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:08
Türkiye'den iki şirkete yatırımcı ilişkileri ödülü

Türkiye'den iki şirkete yatırımcı ilişkileri ödülü

Extel'in "Yatırımcı İlişkilerinde En İyiler 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı. Avrupa ve Türkiye'den farklı sektörlerde faaliyet gösteren öncü markalarının yer aldığı araştırmada Türkiye sıralamasında Akbank ve TAV Havalimanları Holding en iyi yatırımcı ilişkileri uygulamalarında ödüller kazandı

Yatırımcı ilişkilerinde mükemmeliyeti teşvik etmek ve tescillemek amacıyla Extel tarafından bu yıl 45.si düzenlenen Avrupa Yatırımcı İlişkileri Anketi'nin 2018 yılı sonuçları belli oldu. Araştırma için 2600 portföy yönetim şirketi, 240 aracı kurum ve Avrupanın dünya çapında en büyük 1100 halka açık şirketi oy kullandı. Araştırmaya toplamda 11333 profesyonel katıldı.

Araştırmaya göre:

  • Türkiye'de Yatırımcı İlişkileri'nde en iyi şirket: Akbank
  • Türkiye'de En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli: Ebru Güvenir, Akbank
  • Türkiye'de En İyi Yatırımcı İlişkileri Yapan CFO: Burcu Geriş, TAV Havalimanları Holding
  • Türkiye'de En İyi Yatırımcı İlişkileri Yapan CEO: Hakan Binbaşgil, Akbank

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen, CFA sıralamaya girenler ile ilgili olarak şunları kaydetti: "Yeni sayılabilecek ancak gelişime açık olarak nitelendirdiğimiz yatırımcı ilişkileri mesleği bilginin son derece hızlı dolaştığı ve buna bağlı olarak da başta algoritmik işlemler olmak üzere fiyatlamaların yüksek hızda gerçekleştiği bir piyasada icra edilen, global bir meslek ve stratejik bir yönetim sorumluluğuna dönüşüyor. Dereceye giren tüm isimleri yatırımcı iİlişkileri mesleği ve sermaye piyasalarının gelişimine yaptıkları katkılar için kutluyorum. Bu vesile ile Sermaye Piyasalarında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin bu kadar önem taşıdığı günümüzde yatırımcı ilişkilerine yatırım yapmanın gereğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. 12 Aralık'ta gerçekleşecek Zirvemizde Dernek olarak biz de en iyi uygulamaları ödüllendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Extel Başkanı David Enticknap ise, Extel'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü David Enticknap şunları söyledi: "Extel 2018, kendine has zorluklar yarattı ve mevzuat değişikliğinin ve sektör taraflarının ikili dalgalanmalarına karşı koydu.MiFID II, alıcı ve satıcı taraflar arasında şeffaflığı artırdı; ancak performansı artırmak ve bütçeleri azaltmak için yapılan baskı, mükemmellik konusunu artık her zamankinden daha değerli hale getirdi. Bu trendler, hizmetlerimizde yapılan iyileştirmelerle birleştiğinde, müşterilerin gerçekten değer verdikleri şeyleri anlamak için farklı bir yaklaşıma olan talebi artırdı."

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