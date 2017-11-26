'Türkiye dijital oyun pazarından 15 milyar dolarlık pay alabilir'

İSTANBUL (AA) - Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, dünya dijital oyun pazarının 110 milyar doları aştığını, Türkiye'nin 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında oyun ihracatı bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz." dedi.

Kendirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de dijital oyun sektörünün ciddi bir gelişme içerisinde olduğunu kaydederek, Türk şirketlerin önemli başarı elde ettiğini söyledi.

Türk kültürünün çok zengin ve hikayeci olduğunu dile getiren Kendirli, bunların oyun sektörüne aktarılması halinde çok ciddi başarı elde edebileceklerini ifade etti.

Kendirli, "Türkiye'nin önü dijital oyun sektöründe çok açık. Bir başka ulusun sahip olamayacağı şekilde açık. Ancak yeteneklerimizi yeni medya dediğimiz ortamda hikayelerimizi ve yeteneklerimizi dijitale aktarmak zorundayız." diye konuştu.

Tavla, okey, futbol ve basketbol gibi çok sayıda oyunun artık dijitale kaydığını, bu oyunların sadece pc başında değil artık mobilde de korkunç bir pazara ulaştığını söyledi.

Kendirli, dünya dijital oyun pazarının 110 milyar doları aştığını belirterek, "Türkiye'de bu rakam 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında değişiyor. Yani 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında oyun ihracatımız var. Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Türkiye, tıpkı dizilerde olduğu gibi çok yüksek rakamları yakalayabilir." ifadelerini kullandı.

"Oyun konusunda farkındalık oluşturulmalı"

OYUNDER Başkanı Kendirli, oyun ihracatını artırmak için yapılması gereken şeyler olduğunu, Ekonomi, Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıklarına ciddi görevler düştüğünü belirterek, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve oluşumların da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kendilerinin de bu bakanlıklarla iletişime geçtiklerini ve ihracatçılarla görüştüklerini dile getiren Kendirli, dijital oyun üretimi konusunda teşvikler verilmesi, bunun tasarımına ve geliştirilmesine dair eğitimin verilmesi gerektiğini anlattı.

Kendirli, oyun sektörünün geliştirilmesi için 360 derecelik bir strateji oluşturulması gerektiğini kaydederek, konuyla ilgili mevzuatın geliştirilmesinin önemine değindi.

Türk milletinin yeni şeyler üretmeye çok açık olduğunu dile getiren Kendirli, "Yeter ki destek verilsin. Bu konudaki girişimcilerimiz çok iyi işler çıkartacaktır." dedi.

Kendirli, Türkiye'de dijital oyun üretimine ve geliştirilmesine dair bir farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, "7'den 70'e adeta bir seferberlik oluşturmalıyız." diye konuştu.

"Türk oyun şirketleri 1-1,5 milyar dolarlık değerlemeleri bulabilir"

Tansu Kendirli, kısa süre önce bir Türk oyun şirketinin birkaç adet oyununu 100 milyon dolara sattığını belirterek, "Bazı şirketlerimiz 1-1,5 milyar dolarlık değerlemeleri bulabilirler. Düşünün Türkiye'nin dev holdingleri bu rakamları bulamıyorlar." dedi.

Şu anda Asya Pasifik bölgesi ile Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinin oyun pazarının en güçlü 3 marketi olduğunu aktaran Kendirli, bu bölgelerin yanı sıra dünyanın diğer farklı ülkelerinde nasıl başarılı olabileceklerini sürekli konuştuklarını, bu konuda strateji belirlediklerini anlattı.

Kendirli, ailelerden genç bireylerinin oyun endüstrisine girmesini doğal görmelerini talep ederek, bu alanda tasarımdan pazarlamaya kadar çok ciddi ihtiyaç bulunduğunu, önemli rakamlarda istihdam oluşturulabileceğini bildirdi.

Dünya üzerinde en iyi oyun pazarı ve oyun üreten ülke olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kendirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda en büyük kapasiteye sahip ülkelerin 14-15 milyar dolarlık oyun pazarı var. Türkiye dünya oyun pazarında 16. ile 18. sıra arasında gidip geliyor ancak ilk sıralardaki ülkelerle aramızda korkunç fark var. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz. Yakında sadece bir Türk oyun şirketinin 1-1,5 milyar değer ulaştığını göreceksiniz. Böyle 20 şirketinizin olduğunu düşünsenize. Ekonomiye çok ciddi gelir sağlayacaktır."