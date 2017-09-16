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Türkiye Finans'tan 125 milyon liralık kira sertifikası ihracı

- Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Uzun: - "Kurduğumuz ikinci bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz"

Türkiye Finans'tan 125 milyon liralık kira sertifikası ihracı

- Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Uzun: - "Kurduğumuz ikinci bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz"

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:29
Türkiye Finans'tan 125 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 125 milyon liralık, 175 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bankanın açıklamasına göre, TF Varlık Kiralama AŞ'nin yurt içi piyasada ihraç ettiği 125 milyon TL tutarlı yeni kira sertifikası ihracı başarıyla tamamlandı. 11-13 Eylül'de talep toplaması yapılan sertifika ihracı, yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirildi. 175 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı ise yüzde 12,10 oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, yılın ilk dokuz ayında toplam 833 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç ettiklerini belirtti.

Uzun, "Türkiye Finans olarak katılım bankalarının reel ekonomiye verdiği desteğin en somut göstergelerinden biri olan kira sertifikası ihracı alanında sağladığımız yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürüyoruz. Kurduğumuz ikinci bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla, Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kira Sertifikası IhracıTürkiye Finans
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