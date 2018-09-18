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Türkiye insani gelişmişlikte 64. sıraya yerleşti

189 ülkenin yer aldığı 2018 İnsani Gelişme Endeksine göre Türkiye 64'üncü sırada yer alırken, Norveç'in bu listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü.

Türkiye insani gelişmişlikte 64. sıraya yerleşti

189 ülkenin yer aldığı 2018 İnsani Gelişme Endeksine göre Türkiye 64'üncü sırada yer alırken, Norveç'in bu listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü.

18 Eylül 2018 Salı 09:46
Türkiye insani gelişmişlikte 64. sıraya yerleşti

Türkiye insani gelişmişlikte 64. sıraya yerleşti

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya genelinde yapılan insani gelişmişlik raporu verilerini inceledi. PRNet'in Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye insani gelişmişlik seviyesinin 64'üncü sırasında yer aldı. Raporda 189 ülke yer alırken, listenin başına yerleşen ülke Norveç olarak belirlendi. İnsanların en iyi yaşam koşullarına sahip olduğu Norveç'i ikinci sıradan İsviçre, üçüncü sıradan Avustralya, dördüncü sıradan İrlanda, beşinci sıradan ise Almanya takip etti.

GELİŞEN ÜLKE SAYISI ARTTI

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı içerisindeki haber adetleri incelendiğinde, insani gelişme başlığı altında bin 376 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın bir önceki yıl bin 903 olduğu görüldü. Öte yandan yüksek insani gelişmişlik kategorisindeki ülke sayısının, 8 yıl öncesine oranla artışa geçerek gelişen ülke sayısının 46'dan 59'a çıktığı tespit edildi. Rapor, birçok insani gelişmişlik göstergesi baz alınarak hazırlanırken; beklenen yaşam süresi, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen gelir gibi göstergelerin endeks hesaplaması kullanılarak oluşturuldu. 189 ülkeyi kapsayan raporda, 59 ülke ve bölgenin "yüksek insani gelişmişlik" kategorisinde yer aldığı görüldü. Buna karşın, listenin son sırasında Afrika ülkesi Nijer'in bulunduğu saptandı.

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