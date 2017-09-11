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Türkiye kendi tıbbi cihazlarını üretmeye hazır

Cerrahi alet üretiminde öne çıkan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin gibi yaklaşık 70 ülkeye medikal ve cerrahi ürünler ihraç eden Samsun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu cerrahi alet ve tıbbi cihazları üretmeye aday.

Türkiye kendi tıbbi cihazlarını üretmeye hazır

Cerrahi alet üretiminde öne çıkan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin gibi yaklaşık 70 ülkeye medikal ve cerrahi ürünler ihraç eden Samsun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu cerrahi alet ve tıbbi cihazları üretmeye aday.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:04
Türkiye kendi tıbbi cihazlarını üretmeye hazır

SAMSUN(AA) - Dünyada cerrahi alet üretiminde üçüncü kümelenme merkezi olan ve Türkiye'nin ilk Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulduğu Samsun'da sektör temsilcileri, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın sağlık cihazlarında yerli üretimin artırılması yönündeki açıklamasını olumlu karşıladı.

Cerrahi alet üretiminde öne çıkan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin gibi yaklaşık 70 ülkeye medikal ve cerrahi ürünler ihraç eden Samsun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu cerrahi alet ve tıbbi cihazları üretmeye aday.

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, AA muhabirine, kentte yaklaşık 40 yıldır cerrahi alet üretildiğini söyledi.

Aydemir, eski silah ustalarının tezgahlarının cerrahi alet üretmeye başlamasıyla sektörün üretime geçtiğini anımsatarak, daha sonra cerrahi aletlere ek olarak ortopedik implantlar, sterilizasyon konteynerleri, ameliyathane terlikleri ve masaları gibi pek çok ürün üretilmeye başlandığını vurguladı.

Samsun'da üretilen tıbbi aletlerin birçok ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Aydemir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, "Türkiye'yi yabancı sağlık cihazları tüketim pazarı olmaktan çıkarmak istiyoruz. Türkiye, sağlık endüstrisinde bir seviyeye gelmek zorunda, bunu da yapabilecek güçtedir." açıklamasının sektöre umut verdiğini kaydetti.

"Üretirsek refah seviyemiz artar"

Başarısızlık algısının empoze edildiğini ifade eden Aydemir, "(Yapamaz, edemez) algısı bizim insanımızda oluşturulmuş. Bunu yapan Amerikalı, Alman, Japon'un bizden çok da üstün yeteneklere sahip olduğunu düşünmüyorum. Öğretilmiş bir atalet durumu var. Bunu üzerimizden atmamız gerekir. Şu anda bunu atmaya başladık. Çalışırsak çalıştığımız ve ürettiğimiz eğer bir değer bulursa biz bu durumdan çok kısa sürede çıkarız. Bu üretimle ülke ihtiyaçlarının karşılanması bir yana ihracatımızı da artırırız. Ekonomik refah seviyemiz yukarı gelir." diye konuştu.

Bu yönde Samsun'da önemli adımların atıldığını, Türkiye'nin ilk Medikal İhtisas OSB'sinin kurulduğunu vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Yerimiz var, insan kaynağımız var, ihtiyaçlarımız var, bu ihtiyaçlar için yurt dışına ödediğimiz bir sürü para var. Buradan finans kaynağımızı oluşturabiliyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Türk insanı birçok şeyi yapabilecek kabiliyet ve kapasiteye sahiptir. Yeter ki inansın, istesin."

"Üretimde çalışan insanlar kazançlı çıkacaktır"

Bahadır Tıbbi Aletler Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamil Bahadır da Sağlık Bakanı Demircan'ın açıklamalarının sektörde heyecan yarattığını söyledi.

Samsun'da yaklaşık 500 üretici olduğunu ifade eden Bahadır, "Yeni kurulan büyük hastanelerde yerli üretimin kullanımı artırılmalı. Açıklamaları yerinde ve olumlu buluyoruz. Sayın Bakan'ımızın yerli üretime ağırlık verilmesi ve dışa bağımlılığı azaltacağımız konusunda söylediklerine tamamen katılıyorum. Burada devlet kazançlı çıkacaktır, üretici kazançlı çıkacaktır. Üretimde çalışan insanlar kazançlı çıkacaktır. Yani biz kazançlı çıkacağız." diye konuştu.

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Ahmet DemircanMedikalSağlıkSağlık BakanıSamsunTıbbi Cihaz
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