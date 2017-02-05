Ekonomi:
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05 Şubat 2017 Pazar 18:23

Türkiye'nin devleri varlık fonuna devredildi

Kamu teşebbüslerinin hisseleri Varlık Fonu'na devredildi. Şirketler arasında Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ da var.

Türkiye'nin devleri varlık fonuna devredildi
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Türkiye'nin devleri varlık fonuna devredildi

Türk ekonomisine yön veren finans, teknoloji ve enerji sektörünün dev kurumları Varlık Fonu'na devredildib Ziraat Bankası, BİST, PTT, Çaykur ve Botaş'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu teşebbüslerinin Varlık Fonu'na devri Bakanlar Kurulu Kara ile gerçekeleşti..

Başbakanlıktan, Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği bildirildi.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği kaydedildi.

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştu.
 
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