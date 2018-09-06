Türkiye'nin ilk milli helikopteri test uçuşuna başladı

Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopter ilk uçuşu gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Twitter'dan o görüntüleri paylaştı. Demir, "Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun" dedi.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceği belirtilen T625 Genel Maksat Helikopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli.



FUAT OKTAY'DAN PAYLAŞIM

Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri'nin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından paylaşımda bulundu.

"TUSAŞ tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk özgün helikopterimiz T625, söz verildiği gibi 6 Eylül 2018'de ilk test uçuşunu gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Savunma sanayimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullanan Oktay, paylaşımında genel maksat helikopter ihtiyacını karşılayacak T625'in görsellerine de yer verdi.

