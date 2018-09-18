Türkiye'nin kurtuluşu AR-GE ile olacak

Avrupa Birliği tarafından araştırma ve inovasyonu teşvik eden ve yüksek bütçeye sahip 'Ufuk 2020' araştırma programı 17 Eylül'de Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen "Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Bilgi Günü" ile tanıtıldı.

TÜBİTAK ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen çalıştayda, diğer üniversitelerden akademisyenler, merkez yöneticileri ve öğrenciler bir araya geldi. "Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi" alanının genel yapısı, eşleştirme programı, mükemmel araştırmacı / yönetici davet etme programı ve Tübitak Ufuk 2020 destek ve ödül programları hakkında bilgi verildi.

Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Türkiye'nin kurtuluşunun Ar-Ge ile olduğunu vurgulayarak; "Avrupa'daki araştırıcı ve uzmanlar ile iş birliği yaparak, özellikle de Avrupa'daki fonlardan yararlanabiliriz.Çünkü orada kaynak var, biz de Türkiye olarak bu fona katkı veriyoruz ve dolayısıyla bu fonlardan yararlanmamız için hiçbir neden yok" dedi.

"HER ALANDAN PROJELER DESTEKLENİYOR"

Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan Ufuk 2020 projesini anlatan Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Twinning alanından her konuda projelerin desteklendiğini vurguladı.

Araştırma ve inovasyon performansı düşük kabul edilen ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu dile getiren Dağ, "TÜBİTAK bunun için çok büyük bir gayret gösteriyor. Biz de TÜBİTAK'ın desteğiyle burada bir çalıştay düzenliyor ve İstanbul'daki birçok üniversiteye bilgilendirme yapıyoruz. Desteklenen projelerde bir alan kısıtlılığı olmadığı için hemen hemen her alandaki projeler destekleniyor. Tiyatro, sinema, psikoloji, fen ve mühendislik de olabilir. Eğer bir araştırma merkezi mevcutsa, bu merkezin yetkinliğini artırmak için iki Avrupa ülkesinde araştırma merkezi veya üniversitelerden buluyor ve 15 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Diğer Avrupa projelerine göre değerlendirme süreci biraz daha kolay. Kabul edildiği takdirde araştırmacılara iyi paraların ödendiği iyi bir araştırma projesidir" diye konuştu.

"KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETMELİYİZ"

Prof. Dr. Hasan Dağ, Avrupa Birliği'nin araştırma ve inovasyonu teşvik eden yüksek bütçeye sahip araştırma programı gibi programlara katılım sağlanması gerektiğini ve bunun için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dağ, "Dünyada bugün katma değeri yüksek ürünler üretmezseniz ekonomik olarak iyi bir duruma gelmezsiniz. Bunun da tek bir yolu var o da araştırma ve geliştirmedir. Sektörle iş birliği de araştırma ve üretim anlamında çok önemli. Türkiye'nin kurtuluşu Ar-Ge ile olacaktır. Hali hazırda yetişmiş ve rüştünü ispatlamış Avrupalı araştırıcı ve uzmanlar ile işbirliği yaparak özellikle de Avrupa'daki fonlardan yararlanabiliriz çünkü orada kaynak var ve yararlanmamız için hiçbir neden yok."

Türkiye gibi Avrupa fonlarından çokça yararlanamamış ülkelerin başvuracağı proje grupların olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Dağ; "Bugüne kadar 3 tane daha Avrupa proje çalıştayı yaptık. Proje yazma kampları, Avrupa'dan hakemler getirerek projelerin nasıl değerlendirildiğini hocalarımıza detaylı bir şekilde anlattık. Özellikle burada birim amirleri, dekanlar, araştırma merkez müdürleri, yetkilileri çağırıyoruz ki kendi ekiplerini organize etsinler ve bu tür projelere başvurmalarını isteriz" şeklinde konuştu.