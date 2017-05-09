Türkiye'nin milli silahları ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin milli silahlar ı ilk kez görücüye çıktı

ATAK TAARRUZ HELİKOPTERİ

SİLAH SİSTEMLERİ DE YERLİ

KASKI DÜNYADA İLK

İLK YERLİ SİVİL HELİKOPTER DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

T625 ADI DA ÖZEL

LAZER SAVUNMA SİSTEMİ

VAN KEDİSİ

KAPLAN GÜCÜNDE

Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli savunma sanayiinin gözdeleri olarak öne çıkan sistemler'de sergiye çıktı. IDEF 2017 13'üncü Uluslararası Savunma Sanaii Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara, 50 ülkeden 818 katılımcı firma ve temsilci katılıyor. 74 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan savunma alanında görevli 135 heyet ve 600 heyet üyesi de fuar kapsamında İstanbul'a geldi.Fuarda tamamen milli imkanlarla üretilen birçok savunma sanayi ürünü ilk kez görücüye çıktı. En çok ilgi görenlerden biri T129 Atak adı verilen Türkiye'nin ilk taarruz helikopteri. TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanaii A.Ş. standında özel bir bölümde tutulan Atak helikopteri büyük ilgi görüyor. Sadece üst düzey ziyaretçilerin kokpite oturmasına izin verilirken Atak helikopteriyle ilgili en güzel tanımlamayı test pilotu Barış Yakar, " Türk mühendisinin, işçisinin , pilotunun emeği üzerinde"şeklinde yaptı.Atak helikopterinin silahları da özel. Tamamen yerli yapım olan silah sistemleri de ilk. Helikopterin yazılımları, mühimmatları, pilot eğitimleri de tamamen yerli şirketlere ait.Helikopterde kullanılan kaskın da özel olduğunu söyleyen test pilotu Barış Yakar," Bu kaskı dünyada ilk olarak kullanan ordu bizim ordumuz. Gece görüş sistemi ve motor sistemleri, önde gördüğünüz cama aktararak pilot yorgunluğunu ortadan kaldırmaya faydası vardır. Böylelikle helikopter pilotu içeriyle ilgilenmez. Aynı zamanda silah sistemleri ve hedefler kaska gelerek daha etkin kullanılmasını sağlar"dedi.Atak taarruz helikopterindeki bilgi birikim bir başka milli üretim olan Türkiye'nin ilk sivil helikopteri T 625'e de ilham oldu. T625 de fuar kapsamında ilk kez görücüye çıktı.En zorlu iklim şartları ve coğrafyada, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde uçabilen T625'in tasarım ve üretimi de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi. T625 adının da bir anlamı var. T hem TAİ hem de Türkiye'yi simgelerken, 6 ton kaldırma kapasitesini, 2 motor sayısını, 5 de pervane pal sayısını simgeliyor.TAİ Helikopter Grup Başkanı Metin Sancar, Genel maksatlı helikopterin hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabileceğini söyleyerek, " 2 pilot artı 12 yolcu kapasitesine sahip. En büyük özelliği yüksek sıcaklık ve irtifada görev yapabilmesi Ülkemizin bütün coğrafi koşullarında görev yapmak üzere tasarlandı. Çift motora sahip, motor kaybında rahatlıkla havada kalabiliyor.Fuarda bir başka ilgi gören ürün de Lazer Savunma Sistemi (LSS). Aselsan mühendisleri tarafından geliştirilen kısa adıyla LSS 500 metre menzile kadar mini ve mikro insansız hava aracı ve deniz aracı tehditlerine karşı etkili olabiliyor. El yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirme yeteneğine sahip. Hava alanları. sınır karakolları , karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarında kullanılması amaçlanan LSS'nin yaratıcı ekibinde yer alan Aselsan Lazer Sistemleri Tasarım Müdürü Atakan Duran sistemi bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olarak tanımladı. Duran, " Lazer silahı denilen şeyi yerli imkanlarla hayata geçirdik. Sahada da denenmiş halini görüyoruz burada. Yüksek güçlü lazerimizi hedef üzerinde tutarak, o hedefi etkisizleştirdiğimizi test etmiş durumdayız"dedi.Fuarın ödüllü ürünü de Van kedisi adı verilen görüş sistemi. Yine Aselsan tarafından geliştirilen bu görüş sistemi, hem gece görüşünü hem de termal görüntüyü tek bir dürbünde birleştiriyor. Piyade tüfeğine entegre edilebilen Van Kedisinin yaratıcılarından Aselsan Sensör Programları Direktörü Tolga Kadımtürk sistemi, " İki göz, tek amaç.İçerisinde termal ve gece görüşü bir araya aldık"diye tanımladı.Askeri heyetlerin en çok ilgi gösterdiği silah sistemlerinden biri de Roketsan tarafından geliştirilen ve üretimi yapılan TRG-300 Kaplan Füzesi. Yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 km’den 120 km mesafeye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler yapabilme yeteneğine sahip Kaplan Füzeleri Roketsan Ürün Üretim Destek Yöneticisi Engin Aktürk'e göre hedefini tam isabetle vurabilmekte.