Türkiye organik tarımda hedef büyüttü

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Sabahat Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 70 bin çiftçinin organik tarım yaptığını söyledi.

Türkiye'de 523 bin dekar alanda organik tarım yapıldığını belirten Güllüoğlu, bu alanda 4 milyon ton organik ürün üretildiğini kaydetti.

"Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi kapsamında 81 ilde demonstrasyon ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini anlatan Güllüoğlu, "Proje kapsamında 11 enstitümüzde Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında 54 ilde il müdürlüklerimiz tarafından yürütülen, çiftçilerimize birebir proje desteğimiz var. Her ilimize bütçe dahilinde ödemeler ayrılıyor ve gönderiliyor." dedi.

"2023 hedefi için yüzde 5'i geçmeyi hedefliyoruz"

Güllüoğlu, dünyada organik tarım alanlarının, tüm tarım alanları içindeki payının yüzde 1 olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'deki tarım alanları içerisinde, organik tarım alanlarının oranı yüzde 2. Bizim organik tarım ile ilgili hedeflerimiz var. Bu kapsamında 2019 için organik tarım alanını yüzde 3,5'e çıkarmayı, 2023 hedefi için de yüzde 5'i geçmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda tarım alanlarında organik tarıma uygun alanları belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanları belirleyip organik tarıma kazandırmaya çalışıyoruz."

Organik tarım yapan çiftçilere daha fazla destek sağladıklarına dikkati çeken Güllüoğlu, organik meyve sebze üretiminde dekar başına 100 lira, tıbbı aromatik bitkilerde 70 lira, endüstri bitkilerinde 30 lira, tarla ve yem bitkilerinde 10 lira destek sağladıklarını kaydetti.

Güllüoğlu, 78 milyon dolar civarında organik ürün ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin iç pazarda 10 milyon dolarlık ürün tükettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fakat biz organik tarım ürünlerini iç piyasaya, kendi halkımıza daha fazla sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. İllerimizde tüketicilerin bilinçlenmesi için eğitimler veriyoruz. Bu konuda özellikle okulları hedef alıyoruz. Okuldaki öğrencileri bilinçlendirerek ebeveynlerine ulaşıyoruz. Bu şekilde organik ürün tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz."