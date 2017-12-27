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Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak

Türkiye'nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak.

Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak

Türkiye'nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:07
Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak

ANKARA (AA) - Deniz Çiçek Palabıyık - Türkiye'nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak, Türkiye'deki tedavilerin yabancı sigorta şirketleri nezdinde karşılanabilir olması için gerekli girişimlerde bulunulacak.

Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde öne çıkması için Ekonomi Bakanlığı tarafından "Sağlık Hizmetleri İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı" hazırlandı.

Taslağa göre, dünyada en fazla uluslararası hastayı Hindistan, Tayland ve ABD kabul ediyor. Gelecek 5 yılda Türkiye ve Singapur gibi ülkelerin de bu alanda öne çıkması öngörülüyor. Sağlık turizminde hızlı gelişecek alanların kozmetik ve plastik cerrahi, diş tedavileri, onkoloji ve organ nakli hizmetleri olması bekleniyor.

Teknoloji, kalite ve uygun fiyatı tercih ediyorlar

Sağlık turistleri, teknoloji ve kaliteyi uygun fiyata temin edecekleri ülkeleri tercih ediyor. Hastalar, hastanelerin, Joint Commision International (JCI) isimli denetim kuruluşuna akredite olmasına dikkati ediyor. Türkiye, JCI akreditasyonu sıralamasında 48 sağlık kuruluşu ile 6. sırada yer alıyor.

Taslak plana göre, uluslararası hastalar ve hasta yakınları için "sağlık vizesi" uygulaması kolaylaş

Yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak. Türkiye'deki tedavilerin yabancı sigorta şirketleri nezdinde karşılanabilir olması hususunda gerekli girişimlerde bulunulacak.

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Ekonomi BakanlığıSağlıkSağlık Hizmetleri İhracat Stratejisi Ve Eylem Planı TaslağıSağlık Turizmi
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