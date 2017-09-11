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Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:01
Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü

ANKARA(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

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Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 16,3 yükselerek, 734 milyar 211 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,7, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 6,3, inşaat sektörünün ise yüzde 6,8 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 yükseldi.

GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16,3 arttı

İkinci çeyrekte GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16,3 artarak, 734 milyar 211 milyon liraya yükseldi. Söz konusu rakam, 2016 yılının ikinci çeyreğinde 631 milyar 233 milyon lira seviyesindeydi. Böylece, revize edilen rakamlara göre geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,2'lik, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 5,2'lik GSYH'yi yakalayan Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yükseliş trendini yüzde 5,1'lik büyümeyle sürdürdü.

Büyüyen sektörler

Bu yılın ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı yüzde 27,4 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe kaydedildi. İmalat sanayisi sektörünün büyüme hızı yüzde 21,8, bilgi ve iletişim sektörünün ise yüzde 19,2 olarak belirlendi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 3,2 arttı

Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,3 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,5 artış gösterdi.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Erdal Çelikel

Anahtar Kelimeler:
Büyüme RakamlarıEkonomi
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