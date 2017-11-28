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Türkiye, Yüksek Hızlı Trenleri kendi üretecek

Türkiye, raylı taşımacılıkta çığır açan Yüksek Hızlı Trenler için tarihi bir sürece giriyor. Türkiye'de yolcu taşıyan YHT sistemlerinin milli imkanlarla üretilmesi için çalışma başlıyor.

Türkiye, Yüksek Hızlı Trenleri kendi üretecek

Türkiye, raylı taşımacılıkta çığır açan Yüksek Hızlı Trenler için tarihi bir sürece giriyor. Türkiye'de yolcu taşıyan YHT sistemlerinin milli imkanlarla üretilmesi için çalışma başlıyor.

28 Kasım 2017 Salı 00:42
Türkiye, Yüksek Hızlı Trenleri kendi üretecek


Türkiye, Yüksek Hızlı Trenleri kendi üretecek

Raylı taşıma sistemlerini yüksek hızlı sistemlere göre tamamen yenilemeyi sürdüren TCDD, YHT araclarını da kendisi üretmek için harekete geçti.


Türk demiryollarının gurur kaynağı TÜLOMSAŞ, ilk milli yüksek hızlı treni üretmek için hazırlıklara başlıyor. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seti, ilk etapta 250 Km/H hıza haiz olarak 96 adet üretilecek. Konuyla ilgili 23 Kasım'da yayınlanan Kamu İhale Bülteni'nde ön yeterlilik ihalesi açıldığı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre; duyuruya göre Yerli Üretim ve Test Tesisi kurulumu Eskişehir’de yapılacak olup, talep edilen mallar için teslim yeri Ankara olacak. Talep edilen hizmetlerin gerçekleştirileceği yerler ise ilgili şartnamelerde detaylı olarak belirtildi.

Duyuruda, "20 adedi en az yüzde 10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az yüzde 53 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az yüzde 74 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal edilecektir" denildi.

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