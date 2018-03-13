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Türkiye'de internete erişim oranı yükseldi

Türkiye'de hanelerin internete erişim oranı 2013-2017 döneminde yüzde 49,1'den yüzde 80,7'ye yükseldi.

Türkiye'de internete erişim oranı yükseldi

Türkiye'de hanelerin internete erişim oranı 2013-2017 döneminde yüzde 49,1'den yüzde 80,7'ye yükseldi.

13 Mart 2018 Salı 13:07
Türkiye'de internete erişim oranı yükseldi

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Bilgi Toplumu İstatistikleri"nden derlediği bilgilere göre, 2013-2017 yıllarında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım oranında artış gerçekleşti. Söz konusu girişimlerde 5 yılda bilgisayar kullanım oranı yüzde 92'den yüzde 97,2'ye çıktı.

Söz konusu dönemde, 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde internet erişimi yüzde 90,8'den yüzde 95,9'a, web sitesi sahipliği yüzde 53,8'den yüzde 72,9'a yükseldi.

Hanelerde de 5 yıllık dönemde bilgisayar kullanımı ve internete erişim oranlarında dikkat çekici artışlar gerçekleşti. Söz konusu dönemde hanelerde bilgisayar kullanım oranı yüzde 49,9'dan yüzde 56,6'ya ulaştı. Bu alanda erkekler kadınları geçti. Erkeklerin 2013'te bilgisayar kullanım oranı yüzde 60,2 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 65,7'ye yükseldi. Kadınlarda ise söz konusu oran yüzde 39,8'den yüzde 47,7'ye çıktı.

Aynı dönemde, hanelerde internete erişim oranına bakıldığında, 2013'te yüzde 48,9 olan oran geçen yıl yüzde 66,8 olarak kaydedildi.

Hanelerdeki erkeklerin 2013'te yüzde 59,3 olan internet kullanım oranı, geçen yıl yüzde 75,1'e yükseldi. Kadınların da internette geçirdiği vakit artarken, 2013'te yüzde 38,7 olan oran 2017'de yüzde 58,7'yi buldu.

Türkiye'de, bilgi toplumu olma hedefine ulaşmak, internet ve bilgisayar okuryazarlığının artırılması, iletişim teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak ve bölgeler arasındaki uçurumu yok etmek amacıyla yapılan yatırımlar da kayıtlara yansıdı. Bu kapsamda hanelerin internete erişimi 2013'te yüzde 49,1 iken geçen yıl yüzde 80,7'ye yükseldi.

"Türkiye ciddi ilerlemeler kaydetti"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi bilişim teknolojilerini üretmesi gerektiğini söyledi.

21. yüzyıldan itibaren bilgi toplumuna dönüşümün hız kazanmasıyla "bilgi ekonomisi" adıyla yeni bir ekonomi dalının oluştuğunu belirten Aktepe, internet erişimi ve kullanımı, web sitesi sahipliği (özellikle KOBİ'ler ve girişimciler için) ve bilgisayar kullanımındaki artışların olumlu olduğunu, Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda ciddi ilerlemeler kaydettiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Hanelerde Internet KullanımıInternet Kullanım OranıRahmi AktepeTÜİKTürkiyeTürkiye Bilişim Derneği
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