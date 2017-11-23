"Türkiye'de tarıma 500 milyon dolar yatırım yaptık"

İSTANBUL (AA) - PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, bugüne kadar Türkiye'de tarıma 500 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "PepsiCo Global içinde ilk 10 pazardan biri olan Türkiye, dengeli ve büyüyen ekonomisi, güçlü finansal yapısı, genç ve artan nüfusu ve yetişmiş insan gücü ile PepsiCo için çok önemli bir pazar konumunda bulunuyor." dedi.

Yüksel, PepsiCo olarak yürüttükleri tarım faaliyetleri, genç neslin tarım sektörüne bakışı ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla yaptıkları "Yeni Nesil Tarımcılarda Çiftçilik Algısı ve Motivasyon Unsurlarını Belirleme" araştırmasının sonuçlarını düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.

Araştırma için tarımın geleceğine yatırım yapmanın öneminden yola çıktıklarını anlatan Yüksel, Türkiye'de çiftçiliği teşvik edecek, tarım faaliyetlerinin iyileştirilmesine kaynaklık edecek bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Yüksel, araştırma kapsamında Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Ege ve Güney Marmara bölgelerinde yaşayan, bahçede 20, tarlada ise 10 dekar üzeri mısır, patates ve meyve üretimi yapan çiftçi ailelerinin 16-24 yaş arası çocuklarının yanı sıra üniversitelerde tarım ile ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerle görüşüldüğü bilgisini verdi.

Araştırmada öne çıkan sonuçlara değinen Yüksel, şunları kaydetti:

"Çiftçiliğin geleceği teknolojide görülüyor. Teknolojinin hem çiftçiliğin itibarlı bir meslek olarak konumlanmasına hem de gelire etkisi olacağı düşünülüyor. Katma değerli ürün üretme konusunda bilgisizlik ve yetersizlik hissi söz konusu. Çiftçilik yorucu ve meşakkatli bir iş olarak görülüyor. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak tarımda yeni nesil teknolojileri temel alan uygulamaları, katma değerli ürünleri önceliklendiren ve gelir artırıcı projeleri hayata geçirmeye, eğitim ve danışma hizmetleriyle çiftçilerimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz için kritik öneme sahip tarım sektöründe söz sahibi bir şirket olarak hem sürdürülebilir bir ekosistem için hem de tarımdan elde edilen verimliliği en üst düzeye taşımak için üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."





- "PepsiCo 2016'da 63 milyar dolarlık net gelir elde etti"





Toplantıda, PepsiCo'nun faaliyetlerine ilişkin bilgi de veren Yüksel, PepsiCo ürünlerinin 1965'ten bu yana 200'den fazla ülkede günde bir milyara yakın tüketildiğini dile getirdi.

PepsiCo'nun Frito Lay, Quaker, Pepsi, Tropicana ve Gatorade şirketlerinin sunduğu yiyecek ve içecek portföyü ile 2016'da 63 milyar dolarlık net gelir elde ettiğini aktaran Yüksel, "Her biri yıllık 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 22 ayrı markayı çatısı altında bulunduran PepsiCo, aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri konumunda." ifadelerini kullandı.

Yüksel, PepsiCo Türkiye'nin yaklaşık üç bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını aktararak, "PepsiCo Global içinde ilk 10 pazardan biri olan Türkiye, dengeli ve büyüyen ekonomisi, güçlü finansal yapısı, genç ve artan nüfusu ve yetişmiş insan gücü ile PepsiCo için çok önemli bir pazar konumunda bulunuyor." diye konuştu.

PepsiCo Türkiye olarak 50 yılı aşkın süredir Türkiye'de yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösterdiğini anımsatan Yüksel, şunları söyledi:

"Temelleri geçen sene Manisa'da atılan Türkiye'deki 3. yiyecek fabrikası 2018'in ikinci yarısında faaliyete geçecek. Fabrika, 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 15 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 100 bin metrekarelik alana kurulacak. Fabrikanın inşaatında 500 kişi çalışıyor, faaliyete geçtikten sonra 350 kişi istihdam edilmesi planlanıyor. PepsiCo'nun bu yatırımı, Yalın Üretim uygulamalarına göre tasarlanacak ilk PepsiCo fabrikası olma özelliğine de sahip. Fabrika, ayrıca farklı tip patates depolama alanı, üretim ve paketleme tesisleri, ofis alanı ve ürün deposunu da içeriyor. Yatırımın beraberinde gelen kapasite artışıyla fabrikanın Türkiye'deki toplam üretim hacminin yüzde 25-30'unu üretmesi planlanıyor."





- "Tarım, değer zincirimizin çok önemli bir parçasını oluşturuyor"





Levent Yüksel, PepsiCo Türkiye'nin ülkedeki cipslik patates üretiminin 4'te 3'ünü gerçekleştirdiğini belirterek, yürüttüğü tarım faaliyetleriyle dolaylı olarak 40 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağladığını ifade etti.

Tarımın, PepsiCo Türkiye'nin değer zincirinin çok önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan Yüksel, "Bugüne kadar PepsiCo Türkiye olarak Türkiye’de tarıma 500 milyon dolar yatırım yaptık. Şirkette Türkiye'nin hiçbir tarım işletmesinde mevcut olmayan kapsamda 266 kişilik bir tarım ekibi bulunuyor. Bu ekip 11 tarım uzmanı ve 12 teknik personeli de içeren tarlaların yönetimini titizlikle yöneten bir takımdan oluşuyor. En güncel teknolojilerle donatılmış 7 depolama tesisinde, 107 bin ton patates depolanabiliyor." şeklinde konuştu.

Yüksel, PepsiCo Türkiye'nin dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olarak Türkiye'de de sözleşmeli tarım yapılan çiftçilere desteğini sürdürdüğüne işaret ederek, her yıl çiftçilere "Tarım Akademisi" eğitimleri verdiklerinden bahsetti.

Tedarikçilerini destekleme kapsamında ayni avans yöntemiyle tohum, gübre ve bitki koruma ilaçları gibi maliyetleri önceden karşıladıklarını anlatan Yüksel, ayrıca patates deposu yapmak isteyen girişimcilere de know-how desteği verdiklerini sözlerine ekledi.