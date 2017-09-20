"Türkiye'deki tecrübemiz bütün yönleriyle çok başarılı"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Katılım Bankası ve ana ortağı Kuwait Finance House'ın (KFH) Yönetim Kurulu Başkanı Hamed A. El-Merzuk, "Türkiye'de Kuveyt Türk'e olan yatırımlarımıza ilişkin tecrübemiz bütün yönleriyle çok başarılı bir iş tecrübesidir." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye ve Kuveyt arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlediği foruma Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid El Rudan, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah El Humeyda, Kuwait Finance House (KFH) ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hamed El-Merzuk ile Türk ve Kuveytli birçok yönetici ve iş adamı katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen El-Merzuk, faizsiz bankacılık alanında olumlu ve verimli sonuçlar elde ettiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini kaydetti.

El-Merzuk, Türkiye'de Kuveyt Türk'e olan yatırımlarına ilişkin tecrübelerinin bütün yönleriyle çok başarılı bir iş tecrübesi olduğunun altını çizdi.

Son yıllarda Türkiye'de katılım bankacılığıyla ilgili önemli gelişmelerin yaşandığını belirten El-Merzuk, ilave yasal düzenlemeler ve reformlar ile birlikte katılım bankacılığı alanında daha fazla gelişimin ve yatırımın sağlanabileceğini vurguladı.

El-Merzuk, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlarla yaklaşık 6 bin kişiye iş imkanı sunduk. Bu önemli bir katkıdır. Bankamızın şu anda yurt içinde 388 şubesi bulunuyor. Yüksek düzeyli, yetenekli bir iş imkanına sahip olan bankamız hemen her alanda büyük bir hacme sahiptir. Aktiflerde yıllık yüzde 20'lik bir gelişme sağlandı. Enerjiden gıdaya, sanayiden inşaat alanına kadar çok önemli sektörlerde kredi temininde bulunduk. Türkiye'de faizsiz bankacılık alanında ciddi bir başarı grafiği yakaladık. Bu başarıyı sürdürmek, müşterilerimize, dolayısıyla Türk ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı istiyoruz."









