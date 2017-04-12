﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Nisan 2017 Çarşamba 10:33

Türkiye’den ayrılma kararı aldı

Ülkemize geçen yıl gelen ve işadamlarının mekanı olarak bilinen lüks otel grubu Canyon Ranch ülkemizden ayrılma kararı aldı

Türkiye'den ayrılma kararı aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Türkiye’den ayrılma kararı aldı
    Ülkemize geçen yıl gelen ve işadamlarının mekanı olarak bilinen lüks otel grubu Canyon Ranch ülkemizden ayrılma kararı aldı.İstanbul Maslak’taki Steigenberger ve Levent’teki Edition’dan sonra Milas - Kaplankaya’dali Canyon Ranch’da Türkiye’den ayrılacağını açıkladı. Lüks kategorisindeki Canyon Ranch geçen yıl temmuz ayında açmıştı.
    Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre 250 milyon dolarlık yatırımla geçen yıl hizmete giren Canyon Ranch, markanın ABD dışında ilk küresel operasyonuydu.Canyon Ranch’in 1 Mayıs’tan itibaren Türkiye’den çekilme kararı aldığını açıkladı.
  Ayrılma kararını şirketin CEO’su Susan Docherty yaptı.


Docherty, yaptığı açıklamada “Türkiye muhteşem bir yer. Dürüst olmam gerekirse kalbim Türkiye için ağlıyor. 2 yıl bu proje için sürekli Türkiye’ye gittim. Çok güzel bir doğası var.Ancak turizm ve seyahat sektörü büyük yara aldığı için Türkiye’den çıkıyoruz.” dedi.
    Capital Partners’in proje sahibi Canyon Ranch’ta aralarında Ali Koç, Muhtar Kent ve manken Karolina Kurkova’nın da olduğu kişiler ev almıştı.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Canyon Ranch
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik borcu olanlar dikkat, Elektrik borcu olanlar dikkat,
Benzine ve gazyağına zam Benzine ve gazyağına zam
Tonlarca makarnaya el konuldu Tonlarca makarnaya el konuldu
TOKİ’den emeklilere 300 TL taksitle ev  TOKİ’den emeklilere 300 TL taksitle ev 
Akaryakıt istasyonlarında sayaç hilesi; Korkutan rakam Akaryakıt istasyonlarında sayaç hilesi; Korkutan...
Ülker ürünlerini tesislerinden kaldırdı Ülker ürünlerini tesislerinden kaldırdı
Yukarı Çık

Elektrik borcu olanlar dikkat,
  Elektrik borcu olanlar için yeni bir kampanya başlatıldı

Haberi Oku