Türkiye’den ayrılma kararı aldı

Ülkemize geçen yıl gelen ve işadamlarının mekanı olarak bilinen lüks otel grubu Canyon Ranch ülkemizden ayrılma kararı aldı.İstanbul Maslak’taki Steigenberger ve Levent’teki Edition’dan sonra Milas - Kaplankaya’dali Canyon Ranch’da Türkiye’den ayrılacağını açıkladı. Lüks kategorisindeki Canyon Ranch geçen yıl temmuz ayında açmıştı.
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre 250 milyon dolarlık yatırımla geçen yıl hizmete giren Canyon Ranch, markanın ABD dışında ilk küresel operasyonuydu.Canyon Ranch’in 1 Mayıs’tan itibaren Türkiye’den çekilme kararı aldığını açıkladı.
Ayrılma kararını şirketin CEO’su Susan Docherty yaptı.
Docherty, yaptığı açıklamada “Türkiye muhteşem bir yer. Dürüst olmam gerekirse kalbim Türkiye için ağlıyor. 2 yıl bu proje için sürekli Türkiye’ye gittim. Çok güzel bir doğası var.Ancak turizm ve seyahat sektörü büyük yara aldığı için Türkiye’den çıkıyoruz.” dedi.
Capital Partners’in proje sahibi Canyon Ranch’ta aralarında Ali Koç, Muhtar Kent ve manken Karolina Kurkova’nın da olduğu kişiler ev almıştı.