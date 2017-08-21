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Türkiye'nin '5 yıldızlı' kenti Antalya

Konaklama sektöründe, hizmet, ürün kalitesi ve sunulan hizmetin çeşitliliği bakımından en üst segment kabul edilen 5 yıldızlı tesis, sayı itibarıyla en fazla Antalya'da bulunuyor.

Türkiye'nin '5 yıldızlı' kenti Antalya

Konaklama sektöründe, hizmet, ürün kalitesi ve sunulan hizmetin çeşitliliği bakımından en üst segment kabul edilen 5 yıldızlı tesis, sayı itibarıyla en fazla Antalya'da bulunuyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:15
Türkiye'nin '5 yıldızlı' kenti Antalya

ANTALYA (AA) - AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Haziran 2017 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış 4 bin 670 tesis bulunuyor.

Belgeli tesisler, 1, 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı otel, tatil köyü, pansiyon, özel konaklama tesisi, lokanta, apart, eğlence yeri, günübirlik tesis, butik otel, kongre ve sergi merkezi, çiftlik evi-köy evi, dağ evi, yayla evi, kamping, kayak merkezi, hostel ve mola noktalarından oluşuyor.

5 yıldızlı konaklama tesisi, en az 120 odası bulunan ve yemekten oda konforuna, havuzdan oda servisine bir tesisin verdiği hizmetlerin en üst seviyesini ve en geniş hizmet yelpazesini ifade ediyor. Türkiye'nin 48 ilinde toplam 686 adet 5 yıldızlı konaklama tesisi yer alıyor.

Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı tesis Antalya'da

Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı tesis, denizi, kumu, güneşi, doğası ve tarihiyle dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri gösterilen ve yılda 10 milyonun üzerinde turisti ağırlayan Antalya'da bulunuyor. Antalya merkez ve Aksu, Manavgat, Serik, Alanya, Kemer ilçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almış toplam 343 adet 5 yıldızlı otel mevcut.

"2014 yılında 40 milyon turisti gördük"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye'nin dünya turizminden yaklaşık yüzde 2-2,5 pay aldığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde dünya pazarlarına sunduğu ürünle hiçbir ülkenin kolay kolay rekabet edemediğini kaydeden Ayık, "Türkiye çok iyi bir fiyat-hizmet ilişkisi sunarak, çok hızlı bir şekilde büyüyerek bu noktalara geldi. 2014 yılında 40 milyon turisti gördük. Aslında birkaç yıllık kesintiye uğramamış olsaydık şu anda Türkiye yıllık gelen turiste çok rahat 45-50 milyon bandına yaklaşmış olacaktı." dedi.

"Gün gelecek robotların yönettiği oteller olacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise son yapılanlarla birlikte Antalya'da 5 yıldızlı tesis sayısının 403'e çıktığını, bunun da avantajlı bir durum olduğunu bildirdi.

Turizmde ürün çeşitliliğinin bir kısmını da otellerin oluşturduğunu anlatan Yağcı, otellerde de farklı konseptlerin sunulması noktasında çalışılması gerektiğini söyledi. Yağcı, "Şu anda dünyada 4'üncü sanayi devrimi konuşuluyor. Bu konuşulurken otel yapılanmaları da değişikliğe gidiyor. Teknoloji ağırlıklı oteller gelmeye başladı. Gün gelecek robotların yönettiği oteller olacak. Trend teknolojinin ağırlaştığı, teknolojinin çok kullanıldığı otel yatırımlarına gidiyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
5 Yıldızlı OtelAntalyaEkonomiTurizm
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