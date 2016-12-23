Türkiye’nin En Beğenilen Sigorta Şirketi  Allianz oldu

Capital dergisi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması 500’ün üzerinde şirketten 1.584 yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmanın sonuçlarına göre Allianz Sigorta, sigorta sektörünün “en beğenilen şirketi” seçildi.
Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui, 2014 yılından sonra üst üste ikinci kez “En Beğenilen Şirket” seçilmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Capital dergisi tarafından yapılan araştırmayı çok önemsiyorum, çünkü güçlü finansal sonuçlar Allianz Türkiye’nin tek hedefi değil. Müşterimizin beklentisini en iyi karşılayan, en çok çalışılmak istenen marka ve en beğenilen şirket olmak benim için finansal sonuçlar kadar önemli. Müşterilerimizin veya hayatlarını kolaylaştırmak istediğimiz potansiyel iş ortaklarımızın bizim için bu iltifatta bulunması çok kıymetli. Bu sonuç bizi rehavete sürüklemeyecek. Tam tersi, 2.500 Allianz çalışanı ve 4.000 acentemizi, yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefimize koşarken cesaretlendirecek” dedi.