Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 05:32

Türkiye’nin En Beğenilen Sigorta Şirketi  Allianz oldu

Capital dergisi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması 500’ün üzerinde şirketten 1.584 yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi  Allianz oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Türkiye’nin En Beğenilen Sigorta Şirketi  Allianz oldu



    Capital dergisi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması 500’ün üzerinde şirketten 1.584 yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmanın sonuçlarına göre Allianz Sigorta,  sigorta sektörünün “en beğenilen şirketi” seçildi.
   Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui, 2014 yılından sonra üst üste ikinci kez “En Beğenilen Şirket” seçilmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Capital dergisi tarafından yapılan araştırmayı çok önemsiyorum, çünkü güçlü finansal sonuçlar Allianz Türkiye’nin tek hedefi değil. Müşterimizin beklentisini en iyi karşılayan, en çok çalışılmak istenen marka ve en beğenilen şirket olmak benim için finansal sonuçlar kadar önemli. Müşterilerimizin veya hayatlarını kolaylaştırmak istediğimiz potansiyel iş ortaklarımızın bizim için bu iltifatta bulunması çok kıymetli. Bu sonuç bizi rehavete sürüklemeyecek. Tam tersi, 2.500 Allianz çalışanı ve 4.000 acentemizi, yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefimize koşarken cesaretlendirecek” dedi.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Capital DergisiAllianz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine zam geliyor Benzine zam geliyor
2. el oto yılın son fırsatları: Hangi otomobil ucuz 2. el oto yılın son fırsatları: Hangi otomobil...
İstanbul'da okul işini üstlenen taşerona borç tuzağı İstanbul'da okul işini üstlenen taşerona...
Ağaoğlu’ndan 330 milyon liralık imza Ağaoğlu’ndan 330 milyon liralık imza
En ucuz otomobil ve ticari araç hangisi En ucuz otomobil ve ticari araç hangisi
Anadolu Grubu ABank’taki bütün hisselerini devretti Anadolu Grubu ABank’taki bütün hisselerini devretti
Yukarı Çık

Benzine zam geliyor
 Bu akşam dan geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam geldi.

Haberi Oku