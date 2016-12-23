Türkiye’nin En Beğenilen Sigorta Şirketi  Allianz oldu

Capital dergisi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması 500’ün üzerinde şirketten 1.584 yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.

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