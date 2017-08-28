Türkiye'nin en yüksek ayaklı 'gerdanlığı' Toroslar'a yapılıyor

KONYA - ABDULLAH DOĞAN

Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda, Türkiye'nin prestijli projelerinden biri yükseliyor.

Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan alternatif güzergahlar arasında yer alan karayolunda, bir süredir devam eden duble yol ve tünel çalışmalarına Eğiste Viyadüğü projesi de dahil edildi.

Karayolunun Hadim ilçe sınırlarındaki dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste deresi bölümünde yapımına başlanan viyadük, ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

Köprünün uzunluğu bin 372 metre

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Eğiste Viyadüğü'nün inşaası yüklenici firmaya iş yerinin geçen yıl 29 Aralık'ta teslim edilmesiyle başladı.

Karayolları Konya 3. Bölge Müdürlüğü yol ağında bulunan Toroslar üzerindeki Hadim Devlet Yolu'nda yapımı süren viyadük, yolun 60,9 ila 62,3. kilometreleri arasında toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirildi.

Trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapımı planlanan Eğiste Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla mevcut yol yaklaşık 4 bin 400 metre kısalacak.

Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek, duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek. Viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek. Bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.

Toroslar'ın yeni gerdanlığı, şantiye çalışmalarının başlamasından sonra bin 100 takvim günü içinde teslim edilecek. Çalışmalarına şantiye kurulumu ve temel aplikasyonları dahilinde başlanan projede, P3 orta ayağı temel kazısı sürdürülüyor.

"Konya-arası 2 saate inecek"

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, bölgeye yapılan en büyük yatırımlardan olan viyadüğün Konya-Antalya arasını da kısaltacağını söyledi.

Çalışmaların hızla ilerlediğine dikkati çeken Hadimioğlu, "İlçemizin bugüne kadar tek seferde aldığı en büyük yatırımlarından birisi olan Eğiste Viyadüğü'nün toplam maliyeti 220 milyon lira. Projenin tamamlanmasıyla Konya-Alanya arası 2 saate inecek. Bin 372 metre uzunluğunda olacak viyadük hem Konyamız hem ülkemiz adına umut vadeden büyük bir yatırım. Proje aynı zamanda İç Anadolu ile Akdeniz arasındaki en kısa geçişin de temeli olacak." diye konuştu.