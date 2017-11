İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, "Türkiye'de girişimcilik yolculuğuna çıkan kadınların yüzde 18'i başka bir kadın girişimciyi tanıyor ve bu yolculuğa çıkıyor." dedi.

Garanti Bankası, KAGİDER ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı.

4 kategorinin birincilerinin açıklandığı ödül töreninde konuşan Oktar, "Türkiye'nin Kadın Girişimci Yarışması'nda 2007 yılından beri on binlerce kadın girişimcinin başarılarını dinledik, ilham verici hikayelerini kamuoyu ile paylaştık. Araştırmalar gösteriyor ki kadın girişimcilerin önündeki en büyük engellerden biri rol model eksikliği ve biliyoruz ki bu on binlerce kadının her biri hemcinslerini cesaretlendirmekte." yorumunu yaptı.

2016 - 2017 Global Girişimcilik Monitörü Kadın Raporuna göre Türkiye'de girişimcilik yolculuğuna çıkan kadınların yüzde 18'inin başka bir kadın girişimciyi tanıdığını ve bu yolculuğa çıktığını belirten Oktar, "2014 yılında yüzde 50'lerde olan başarısızlık korkusuyla yılmayanların oranı yüzde 66'ya çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

Yarışmaya katılan kadın girişimcilerin zorluklar karşısında yılmamasının diğer kadınların korkularını yenmesine yardımcı olduğunu kaydeden Oktar, "2007'den bugüne yarışmada dereceye girmiş bir çok kadın girişimci uluslararası yarışmalarda da dereceye girdi, Türkiye'den başarı örnekleri olarak gururumuza gurur kattılar." ifadelerini kullandı.

KAGİDER'in hedefinin gerek kamu gerek özel sektör gerekse girişimcilik ekosistemi ile birlikte kadın girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak ve kadınların işlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunun altını çizen Oktar, bu amaçla 15 yıldır çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.





- "Kadınların iş gücüne katılımı Türkiye'de yüzde 34"





Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da, "2007'den bu yana gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, kadın girişimcilere şirketini tanıtma imkanı sunuyor. Bugüne kadar 34 binden fazla başvuru aldığımız yarışmaya önümüzdeki yıllarda değişen dünya ile farklı sektörlerden kadın girişimcilerin katılacağına inanıyoruz." dedi.

Her yıl, engel tanımaz kadınlarla tanıştıklarını belirten Onaran, "Tüm finalistlerimizi cesaret ve azimlerinden ötürü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde, kadın ve erkeğin nüfus içindeki payı eşitken, OECD ülkeleri ortalamasında kadınların iş gücüne katılımının yüzde 63, Türkiye'de ise yüzde 34 seviyesinde bulunduğunu belirten Onaran, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılım oranında OECD ortalamasını yakalarsak, 2025 yılında 250 milyar dolar daha fazla milli gelire sahip olacağız. Halen dünya çapında kadın girişimcilerin oranı yüzde 37 seviyesinde. Türkiye'de 120 bin civarında kadın girişimci ise toplam girişimcilerin sadece yüzde 8'ini oluşturuyor. Sosyal ve ekonomik refahın artması için kadın girişimciliğin desteklenmesi olmazsa olmazımız. Dolayısıyla, girişimcilik ruhunun beslenmesi, kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi, yeni pazarlara açılmaları için aracı olunması kritik önem taşıyor. Kadın girişimcileri odağına alan ilk özel banka olarak, onları desteklemek, güçlenmelerini sağlamak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."





- "Türkiye'deki 35 binin üstündeki anonim şirketten sadece 4 bini kadınlara ait"





Ekonomist Dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş ise Kadın Girişimciler Ödülleri'nin yarattığı büyük dalganın da etkisiyle Türkiye'de bir zamanlar 50 bin düzeyinde olan kadın girişimci sayısının hızla arttığını söyledi.

Ateş, "Ancak, bunların önemli bölümünün küçük işletmelerden oluştuğuna dikkati çekmek istiyorum. Türkiye'deki 35 binin üstündeki anonim şirketten sadece 4 bini kadınlara ait. Tek ortaklı limited şirket sayısı ise 221 bin. Bunlardan 31 bini kadınların. Yeni dönemde sadece kadın girişimci sayısını artırmak değil, büyük şirketlerdeki kadın patron sayısını yukarı çekmeliyiz." dedi.

4 kategorinin birincileri açıklanan ödül töreninde, 1K Kimya'nın kurucusu Sevginar Baştekin ve Sosyo Plus Bilgi Bilişim'in (Insider) kurucusu Hande Çilingir Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçildi. Büşra Yapıcı, Petektar Tohum girişimiyle Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi olurken, Biolive projesini hayata geçiren Duygu Yılmaz ise Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi oldu.

SosyalBen Akademi'nin kurucusu Ece Çiftçi ise Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi ödülünü kazandı.