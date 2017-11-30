Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103199
ALTIN
161.847
DOLAR
3.9369
STERLİN
5.2969
EURO
4.6726
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Totti: Tribünde olmak daha çok...
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti...
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

'Türkiye'yi teknoloji merkezi olarak kullanacağız'

Çin'in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jane, "Türkiye'yi Avrupa pazarımızın ihtiyaçlarını da karşılamak üzere teknoloji merkezi olarak kullanacağız." dedi.

'Türkiye'yi teknoloji merkezi olarak kullanacağız'

Çin'in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jane, "Türkiye'yi Avrupa pazarımızın ihtiyaçlarını da karşılamak üzere teknoloji merkezi olarak kullanacağız." dedi.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:19
'Türkiye'yi teknoloji merkezi olarak kullanacağız'

ANKARA (AA) - Çin’in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jane Chen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak Türkiye'deki yatırımlarını gelecek iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun yanında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ağının ZTE'nin ülkede yatırım yapmasında etkili olduğunu vurgulayan Jane Chen, "Türkiye'nin genç nüfusu, coğrafi konumu bizi yatırım için cezbetti. Turkiye'yi Avrupa pazarımızın ihtiyaçlarını da karşılamak üzere teknoloji merkezi olarak kullanacağız." ifadesini kullandı.

Jane Chen, hissedarı oldukları Netaş'ın 50 yıldır faaliyette bulunan bir işletme olarak bölgede pazara hakim, ürün portföyüne sahip bir firma olduğunu anlatarak, ZTE'nin sunduğu bilişim çözümlerini Netaş'ın müşteri servisiyle bütünleştireceklerini bildirdi.

Gelecek iki yılda ZTE'nin global çapta portföyünü iki katına çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Jane Chen, "Umarız bunu Türkiye'de de başarabiliriz. İşlerimizi Türkiye'de iki katına çıkarmaya çalışacağız. Bu müşterilerinin ihtiyaçlarının nasıl şekilleneceğine bağlı." diye konuştu.

"Hedef 5G'nin lideri olmak"

Jane Chen, yatırımlarının müşteri ihtiyaçları, pazarın yapısı ve bağlı ortaklıklarının hedeflerine göre şekillendiğini aktararak, Netaş gibi bağlı ortaklıklarına destek verdiklerini söyledi.

ZTE'nin iki borsaya kote olduğunu, 80 binden fazla çalışanı ve 20'den fazla Ar-Ge merkeziyle 160 ülke ve bölgeye hizmet sunduğunu dile getiren Jane Chen, global olarak 5G teknolojisinde lider firma olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Jane Chen, şunları kaydetti:

"Bu stratejiyle kesinlikle birçok alanda yatırım yapmalıyız. Gelirimizin yüzde 10'unu Ar-Ge yatırımlarına ayırmaya devam etmeliyiz. Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak 5G inovasyon teknolojisinde pazardan alacağımız payı da artırabiliriz. Şirket dışında ise kesinlikle daha fazla sermaye yatırımı yaparak ZTE ailesine bağlı ortaklıklar yoluyla daha fazla güç katmalıyız."

Anahtar Kelimeler:
Jane ChenTeknolojiTelekomünikasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Şehir içinde ticari araçlara kar lastiği takma sürelerini valilikler belirleyecek'
'Şehir içinde ticari araçlara kar lastiği takma sürelerini valilikler belirleyecek'
Halk Bankası'ndan açıklama
Halk Bankası'ndan açıklama
Türkiye’de doğalgaz ve elektrik AB'den daha ucuz
Türkiye’de doğalgaz ve elektrik AB'den daha ucuz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Akıllı kömür dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Akıllı kömür dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz
'Gram altında 170 lira sürpriz olmayacaktır'
'Gram altında 170 lira sürpriz olmayacaktır'
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Şişecam Gönüllülerinden Çocuk Hakları Şenliği
Şişecam Gönüllülerinden Çocuk Hakları Şenliği
Pınar Su Uludağ Tesisi açıldı
Pınar Su Uludağ Tesisi açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim