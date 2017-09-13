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Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda

- Türksat AŞ, Amsterdam'daki IBC 2017 Fuarı'na katılarak hem ürünlerini tanıtacak hem de hedef pazarlara yönelik görüşmeler yapacak

Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda

- Türksat AŞ, Amsterdam'daki IBC 2017 Fuarı'na katılarak hem ürünlerini tanıtacak hem de hedef pazarlara yönelik görüşmeler yapacak

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:13
Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda

ANKARA (AA) - Türksat AŞ'nin, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenecek dünyanın önde gelen yayıncılık etkinliklerinden IBC 2017 Fuarı'na katılarak hem ürünlerini tanıtacağı hem de hedef pazarlara yönelik görüşmeler yapacağı bildirildi.

Türksat AŞ'den yapılan duyuruya göre, şirketin katılacağı IBC 2017 Fuarı, Amsterdam RAI Kongre ve Fuar Merkezi'nde 15 Eylül Cuma günü açılacak.

Türksat, 5 numaralı salonda "C010" no'lu stantta yer alacak. Şirket, katılımcılara, uydu hizmetleri alanında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra haberleşme uyduları Türksat 4A ve Türksat 4B hakkında bilgi verecek. Fuar kapsamında Türksat'ın hedef pazarlarındaki etkinliğini artırmaya yönelik görüşmeler ve toplantılar yapılacak. Fuarda, Türksat ve ZTE ortaklığıyla geliştirilen ve 2017'nin son çeyreğinde pazara sürülecek olan "Yeni Nesil İnteraktif Kablo TV Alıcısı"nın tanıtımı da yapılacak.

IBC 2017 Fuarı, 19 Eylül Salı günü sona erecek.

Her yıl düzenlenen uluslararası IBC Fuarı, görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış birçok profesyonelin buluştuğu önemli bir organizasyon olarak görülüyor. Fuara, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri katılıyor.

Anahtar Kelimeler:
FuarTürksat
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