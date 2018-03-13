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Türksat ile Inmarsat arasında iş birliği

- Türksat ile Inmarsat arasında yarın "Global Xpress" hizmetine ilişkin sözleşme imzalanacak

Türksat ile Inmarsat arasında iş birliği

- Türksat ile Inmarsat arasında yarın "Global Xpress" hizmetine ilişkin sözleşme imzalanacak

13 Mart 2018 Salı 10:35
Türksat ile Inmarsat arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Türksat ile Inmarsat arasında, uçak ve gemi filolarına sabit ve mobil yüksek hızlı veri hizmeti sunulmasını sağlayacak "Global Xpress" hizmeti için yarın sözleşme imzalanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren 350 uluslararası firma bugünden itibaren ABD'deki Satellite 2018 Fuarı'nda bir araya gelecek.

Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen'in de katılımıyla açılış kokteyli yapılacak. Fuar programı kapsamında yarın Türksat ile Inmarsat arasında "Global Xpress" hizmetine ilişkin sözleşme imzalanacak.

Türksat ile Inmarsat arasındaki sözleşmeyle başta uyduların kapsama alanı dışındaki bölgeler olmak üzere, kutuplar hariç, tüm dünyada uçak ve gemi filoları için sabit ve mobil olarak yüksek hızlı veri hizmeti sunulacak.

Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen firmalarının ev sahipliğinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde bir de resepsiyon verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Global Xpress IşbirliğiInmarsatTürksat
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