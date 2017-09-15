AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam kentinde, Türkiye’nin tek uydu ve kablo TV operatörü Türksat AŞ, bu yılın son çeyreğinde piyasaya çıkaracağı "Yeni Nesil İnteraktif Kablo TV Alıcısı'nın" lansmanını yaptı.

Her yıl düzenlenen ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren şirketleri buluşturan IBC Fuarı'nda yapılan lansman alıcıdaki sistemin alt yapısını oluşturan donanıma destek veren telekomünikasyon şirketi ZTE'nin standında gerçekleşti.

Lansmanın açılış konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, AA muhabirine "Yeni Nesil İnteraktif Kablo TV Alıcısı" ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Lansmanını yaptıkları ürünün diğer alıcılardan farkının hem internet hem de kablo görüntüsünü kullandığını söyleyen Şen, "Mümkün olduğu kadar kullanıcı için kolay bir alıcı yaptık. Bu yeni sistemde kullanıcı artık tek kumanda ile televizyonu açıp kanalları değiştirebilecek. Ayrıca tuşlara basmadan ve kumandayı televizyona yöneltmeden sesli olarak başka bir kanala geçebilme imkanı olacak." dedi.

Bunun ilk ürün olduğunu ve üzerinde daha da yeni gelişmeler yapacaklarını kaydeden Şen, "Ürünü yapmadan önce yaptığımız pazar araştırmasında en önemli sorunlardan olan kullanıcının kanalları değiştirirken bekleme süresini azaltmaya çalıştık. Şu an ürünümüzün içeriği ile ilgili bazı telif haklarını almak için çalışmalarımız var. Acele etmeden ne zaman müşterinin hizmet kalitesine geldiğimizi anladığımız zaman ürünü piyasaya süreceğiz." diye konuştu.

Lansmanda, ürünün yazılım desteğini veren dijital medya teknolojisi Ar-Ge şirketi Erlab yöneticileri de orada bulundu.

Türksat, Amsterdam RAI’de bugün başlayan IBC 2017 Fuarı'nda, 5. salondaki C10 numaralı stantla 19 Eylül'e kadar yerini alacak.

Fuarda ayrıca uydu hizmetleri alanında yürütülen faaliyetlerin tanıtımı yapılacak, katılımcılara yeni haberleşme uyduları Türksat 4A ve Türksat 4B hakkında bilgi verilecek.

Her yıl düzenlenen IBC Fuarı'nda, görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış birçok profesyonel bir araya geliyor. Fuar, dünyanın en büyük yayıncılık fuarı olarak kabul ediliyor.

IBC 2017 Fuarı, 19 Eylül'de sona erecek.