TürkTraktör'ün faaliyet raporuna ödül

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, 2016 yılı için hazırlanan faaliyet raporu ile dünyanın önde gelen uluslararası iş dünyası ödülleri Stevie Awards'da "Altın Ödül"e layık görüldü.

Rapor aynı zamanda faaliyet raporlarının oscarı olarak bilinen ARC Ödülleri'nden Altın Ödül, LACP Vision Awards'dan ise Bronz Ödül ile döndü.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye tarım sektörünün lider üreticisi TürkTraktör hazırladığı faaliyet raporlarıyla aldığı ödüllere yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

TürkTraktör'ün 2016 yılı Faaliyet Raporu, Stevie Awards'da Faaliyet Raporu kategorisinde Altın Ödül'e layık bulundu.

Faaliyet raporunun konsepti belirlenirken, TürkTraktör'ün 60 yılı aşan geçmişi, "güçlü" yapısı ve Türkiye ekonomisi ile endüstrisine sağladığı önemli katkı göz önüne alındı.

7 aylık çalışma sonucunda hazırlanan TürkTraktör 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nda, finansal tabloların sunuşundan sayfaların tasarımına kadar her şey tıpkı bir ekonomi gazetesi formatını yansıtıyor.

TürkTraktör, 2016 Yılı Faaliyet Raporu'yla aynı zamanda MerComm Şirketi tarafından bu yıl 31. kez verilen Uluslararası ARC Ödülleri'nde Geleneksel Olmayan Faaliyet Raporu (Non-Traditional Annual Report) kategorisinde tarım sektöründe Altın Ödül; LACP Vision Awards'da da Faaliyet Raporu kategorisinde Bronz Ödül aldı.