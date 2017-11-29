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TÜSİAD PARKUR heyeti Ankara'yı ziyaret etti

-TÜSİAD PARKUR heyeti bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç liderliğinde Ankara'yı ziyaret etti

TÜSİAD PARKUR heyeti Ankara'yı ziyaret etti

-TÜSİAD PARKUR heyeti bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç liderliğinde Ankara'yı ziyaret etti

29 Kasım 2017 Çarşamba 17:09
TÜSİAD PARKUR heyeti Ankara'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Ankara'yı ziyaret etti.

TÜSİAD açıklamasına göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç liderliğinde gerçekleştirilen temaslar kapsamında, PARKUR gündemine ilişkin Bakanlar Kurulu üyeleriyle görüşüldü.

Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu toplantılarda, reform alanlarına ilişkin üst düzeyde görüş alışverişleri gerçekleştiriliyor.

TÜSİAD PARKUR heyeti bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Temaslarda her bir görüşmenin alanına uygun olarak ekonomi ve yatırım ortamı, yatırım ortamının iyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu çalışmalarında TÜSİAD öncelikleri, AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, turizm sektörüne yönelik görüş ve öneriler, sağlık sektörüne yönelik görüş ve öneriler, ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

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Tüsiad
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