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TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı

-"Sayın Feyyaz Berker'in vefatı nedeniyle TÜSİAD ailesi olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz"

TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı

-"Sayın Feyyaz Berker'in vefatı nedeniyle TÜSİAD ailesi olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz"

22 Ağustos 2017 Salı 14:50
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, "Sayın Feyyaz Berker'in vefatı nedeniyle TÜSİAD ailesi olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Feyyaz Berker'in vefatı nedeniyle TÜSİAD ailesi olarak derin bir üzüntü içerisinde oldukları kaydedildi.

TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer alan, 1971-1980'de derneğin ilk başkanlık görevini, 1995-1996'da da Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Berker'in iş hayatındaki ve sivil toplum alanındaki engin vizyonu ile TÜSİAD'ın gelişimine, derneğin 46 yıllık tarihi boyunca muazzam bir katkı sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Türk özel sektörünün ve sivil toplumun gelişimine verdiği tarihsel desteğe müteşekkiriz. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerine mutlak bağlılık içinde ülkemizin ekonomik refahına ve toplumsal kalkınmasına ömrünü adayan sayın Berker'i derin saygı ve minnetle anıyoruz; ailesine ve Tekfen Holding'e başsağlığı diliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Feyyaz BerkerTüsiad
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