Murat Ülker Twitter hesabını kapattı.Sosyal medyayı en etkin kullanan iş adamlarından biri olan Murat Ülker gezdiği yerler, bulunduğu mekanlar ve kişisel düşüncelerini sık sık Twitter üzerinden paylaşıyordu.
Murat Ülker son olarak Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i severim” diye yazmıştı. Ülker, kendisine “Yazık, durum bu kadar kötü demek” yazan bir kullanıcıya da “Yok be yau” diyerek cevap vermişti.
Darbe çağrışımı yapan 1 Nisan reklamının ardından ise Ülker’e yönelik büyük tepki oluşmuştu.