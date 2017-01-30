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30 Ocak 2017 Pazartesi 07:57

Ülkemizde yatırımlarını arttırıyor

  Mercedes-Benz ülkemizdeki yatırımlarını arttırma kararı aldı.Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün Türkiye’de yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz dedi.

Ülkemizde yatırımlarını arttırıyor
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Ülkemizde yatırımlarını arttırıyor
  Mercedes-Benz ülkemizdeki yatırımlarını arttırma kararı aldı.Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün Türkiye’de yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz dedi.
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün yaptığı açıklamada  "Türkiye'de bugüne kadarki toplam yatırımımızın tutarı 1 milyar euro. Yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.
   Sülün, şu an Aksaray'da 113-115 milyon euro yatırımları olduğunu ve kapasite olarak ikiye katlamayı planladıklarını ifade etti.
 Sülün, Aksaray'ın teşvik olarak 5'inci bölge olduğunu ve bu şehirden yaklaşık 1 milyar euro ihracat yapmayı beklediklerini dile getirdi.
   Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "15 Temmuz'dan sonra 19 Temmuz'da Aksaray'da Ar-Ge merkezi kurma kararımız vardı. Dolayısıyla bu tip olayların bizim için hiç bir engeli yok. İş anlamında baktığımızda herhangi bir duraklama, herhangi bir soru işareti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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