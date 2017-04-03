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Ekonomi:
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03 Nisan 2017 Pazartesi 09:47

Ülker'den Borsaya 1 Nisan açıklaması

   1 Nisan tarihinde yayaınlanan reklamı ile dikkatleri üzerine çeken Ülker bu konu hakkında Borsaya bir açıklama yaptı.

Ülker'den Borsaya 1 Nisan açıklaması
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Ülker'den Borsaya 1 Nisan açıklaması
   1 Nisan tarihinde yayaınlanan reklamı ile dikkatleri üzerine çeken Ülker bu konu hakkında Borsaya bir açıklama yaptı.İşte Ülker Bisküvi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama: Bir reklam kampanyamız çerçevesinde dijital mecradaki iletişimlerimiz içinden seçilen bazı görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklenerek kampanyanın özü ile uzaktan yakından bağlantısı olmayan noktalara çekilmiş; markamıza yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Şirketimiz ve markamız aleyhine yürütülen bu mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki süreç tarafımızca yürütülmekte olup, bu hususta ihmal ve/veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
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ÜLKER1 Nisan Açıklaması
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