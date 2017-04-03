Ülker'den Borsaya 1 Nisan açıklaması

1 Nisan tarihinde yayaınlanan reklamı ile dikkatleri üzerine çeken Ülker bu konu hakkında Borsaya bir açıklama yaptı.İşte Ülker Bisküvi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama:

1 Nisan tarihinde yayaınlanan reklamı ile dikkatleri üzerine çeken Ülker bu konu hakkında Borsaya bir açıklama yaptı.