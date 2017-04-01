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Ekonomi:
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01 Nisan 2017 Cumartesi 04:28

Ülker reklamı darbe mesajı mı verdi; Gece yarısı sosyal medya ayaklandı

Ülker'in 1 nisan şakaları için özel olarak hazırladığı reklam filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Filmin 1 nisan gecesi darbe çağrıştırdığını idda eden çok sayıda kişi gece yarısı 'Nöbetteyiz' mesajı verdi.

Ülker reklamı darbe mesajı mı verdi; Gece yarısı sosyal medya ayaklandı
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Ülker darbe mesajı mı verdi; Gece yarısı sosyal medya ayaklandı

Ülker'in 1 Nisan Şakası yapmaya hazırlanan çocuklar için hazırladığı reklam filmi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Reklam filminde yer alan sahnelerin 1 Nisan'da saat 04.00'da darbe yapma mesajı içerdiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları, filmin içeriğinde geçen kelimeler, çizgi karekterin el ve yüz hareketlerinden yola çıkarak sabahın ilk ışıklarına kadar "Nöbetteyiz, ülker yemeyiz, bu vatanı yedirtmeyiz" mesajları paylaştı.  Ülker reklamının bilinçaltı mesajlarla dolu olduğunu ileri süren vatandaşlar, şirket ürünleri için boykot çağrısı yaptı.
Tepkilerin ardından Ülker, söz konusu reklam filmini hem resmi web sitesinden hem de tüm sosyal medya mecralarından silmek zorunda kaldı.

1 Nisan için özel olarak hazırlanan reklam filminde Küçük Kardeş Olmak Küçük Amerika Türkiye, Şimdi Hesaplaşma Zamanı 16 Nisan öncesi beklenen kalkışma, Pasta sahnesi, Suikast (Zehirlenme) Nisan Geliyor hesaplaşma zamanı tehdit, Acılar son bulacak gibi sloganlar 'Tehdit' olarak algılandı.
Sık sık Ülker Grubu'nun Üsküdar'da bulunan Holding Genel Merkezi önünde toplanma çağrılarının yapıldığı Twitter'daki tepkilere aralarında yazarlarında bulunduğu çok sayıda kişi destek verdi.



Ülker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filmden haberi olmadığını ileri sürerek yayından kaldırıldığını söylese de, yükselen tepkilerin önüne geçemedi.

28 Şubat sürecinde, yeşil sermaye olduğu gerekçesiyle yıllarca belli bir kesim tarafından boykot edilen Ülker, son dönemde FETÖ'ye yakınlığı iddiasıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.



Ülker grubuna tepkiler sabaha karşı had safhaya çıktı. Ünlü hack grubu Ay Yıldız Tim tarafından hacklendi.
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Ülker Darbe Mesajı
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