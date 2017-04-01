Ülker reklamı darbe mesajı mı verdi; Gece yarısı sosyal medya ayaklandı

Ülker darbe mesajı mı verdi; Gece yarısı sosyal medya ayaklandı

'inyapmaya hazırlanan çocuklar için hazırladığı reklam filmi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Reklam filminde yer alan sahnelerin 1 Nisan'da saat 04.00'da darbe yapma mesajı içerdiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları, filmin içeriğinde geçen kelimeler, çizgi karekterin el ve yüz hareketlerinden yola çıkarak sabahın ilk ışıklarına kadar "" mesajları paylaştı. Ülker reklamının bilinçaltı mesajlarla dolu olduğunu ileri süren vatandaşlar, şirket ürünleri için boykot çağrısı yaptı.Tepkilerin ardından Ülker, söz konusu reklam filmini hem resmi web sitesinden hem de tüm sosyal medya mecralarından silmek zorunda kaldı.1 Nisan için özel olarak hazırlanan reklam filmindeŞimdi Hesaplaşma Zamanı 16 Nisan öncesi beklenen kalkışma,Suikast (Zehirlenme) Nisan Geliyor hesaplaşma zamanı tehdit, Acılar son bulacak gibi sloganlar 'Tehdit' olarak algılandı.Sık sık Ülker Grubu'nun Üsküdar'da bulunan Holding Genel Merkezi önünde toplanma çağrılarının yapıldığı Twitter'daki tepkilere aralarında yazarlarında bulunduğu çok sayıda kişi destek verdi.Ülker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filmden haberi olmadığını ileri sürerek yayından kaldırıldığını söylese de, yükselen tepkilerin önüne geçemedi.28 Şubat sürecinde, yeşil sermaye olduğu gerekçesiyle yıllarca belli bir kesim tarafından boykot edilen Ülker, son dönemde FETÖ'ye yakınlığı iddiasıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.Ülker grubuna tepkiler sabaha karşı had safhaya çıktı. Ünlü hack grubutarafından hacklendi.