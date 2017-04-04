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Ekonomi:
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04 Nisan 2017 Salı 15:41

Ülker ürünlerini tesislerinden kaldırdı

 Yayımladıkları 1 Nisan reklamından sonra tepkileri üzerine çeken Ülker’in ürünleri Metro Turizm’in tesislerinden kaldırıldı.

Ülker ürünlerini tesislerinden kaldırdı
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Ülker ürünlerini tesislerinden kaldırdı
   Yayımladıkları 1 Nisan reklamından sonra tepkileri üzerine çeken Ülker’in ürünleri Metro Turizm’in tesislerinden kaldırıldı. Ürünlerin tesislerden kaldırılmasını Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu. Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Metro Turizm olarak tüm tesislerimizden ülker ürünlerini kaldırıyoruz, raflarımız milli olan bütün markalara açıktır.”
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Anahtar Kelimeler
ÜLKERMetro Turizm
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