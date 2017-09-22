UnionPay, Ziraat Bankası'nın ATM ve POS ağına dahil oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en hızlı büyüyen ödeme sistemlerinden UnionPay ile Türkiye'nin geniş ATM ve yaygın POS ağına sahip Ziraat Bankası arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, 7 bin ATM ve 161 bin iş yerinde UnionPay logolu kartları kabul edebilecek alt yapıyı hazır hale getirdi.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Ziraat Bankası'nın 161 bin üye iş yerinde ve ülke çapında 7 bin noktada bulunan ATM'lerinde UnionPay kartları da kullanılabilecek.

Ziraat Bankası'nın üye iş yerleri, böylece, başta Çin olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen UnionPay kart sahiplerine hizmet sunuyor olacak.

Ziraat Bankası ATM'lerinin yanı sıra POS'larında da kullanılabilecek UnionPay logolu kartlar ile yabancı konukların Türkiye ziyaretlerinde alışverişlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra ticari ilişkilerde de ülkeler arası avantajlar sağlanmış olacak.