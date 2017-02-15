  Ünlü firma battı

İstanbul Anadolu Asline Ticaret Mahkemesi, 3’üncüsü 10 Şubat günü yapılan duruşmada ünlü tekstil firması ile ilgili kararını verdi. Şirket avukatı da, mahkemeye yaptığı savunmada, alacağa konu borcun ödenemeyeceğini belirtti. Mahkeme heyeti de şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin dosyası icra iflas müdürlüğüne gönderilecek. Burada oluşturulacak iflas masası şirketin tasfiyesine başlayacak. İflas masası öncelikle işçi alacaklarını ödeyecek. Daha sonra para kalması halinde SGK ve vergi borçları ödenecek.
Edinilen bilgilere göre şirketin iflasına yol açan borç tutarı 80 milyon TL seviyesinde. Şirketin iflası ile birlikte 500 kadar çalışan da işini kaybetmek durumunda kaldı.
Tekstil sektörünün önemli oyuncularından biri konumunda olan Eko Giyim, ihracatın yanı sıra mağazalaşma yoluna da gitmişti. Önemli bir bölümü İzmir, Ankara, İstanbul’da bulunan mağazalarda ağırlıklı olarak, orta ve alt gelir grubuna yönelik ürünler satılıyordu. Şirketin toplam 110 mağazası vardı.