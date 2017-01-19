Ünlü marka AVM’lerden çekiliyor

Parfümeri sektörünün önde gelen firması Tekin Acar Kozmetik AVM’lerdeki mağazalarını kapatıyor.
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konulu toplantıda perakende sektöründeki mevcut durumu değerlendiren Acar, “Hiç bu kadar belirsizliğin üst üste olduğu, sabah uyanınca hangi yasa ile karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir dönem yaşamadık. Hiçbir yatırımcı yarın bu ülkede ne olacak acaba, nerede ne patlayacak, ne tür yasa çıkacak bilmezken gelip burada yatırım yapmaz, yapmıyor da. Bu sadece kur ve kira zorluğundan değil, birçok zorluktan dolayı böyle bir süreç var” dedi ve ekledi;
“Esse, GNC gibi onlarca marka geçen sene vardı, bugün yok. Geçen sene Türkiye’de faaliyet gösteren dünya devi Douglas çıkıp gitmiştir. Rahat olduğu, iş yapabildiği, yarın iş yapacağından güven duyacağı bir ortam olsa gitmezdi. C&A da, Douglas da… Birçok marka gidiyor ama arada tek tek kepenk kapattığı için fazla gündem yapıp konuşulmuyor.”
Sektördeki durumun bir yansıması olarak Tekin Acar Cosmetics olarak iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıklarını ve mağaza kapanışlarına devam edeceklerini belirten Tekin Acar, “İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Başka işten kazandığım ne kadar varlığım varsa hepsini satıp bu işe koydum, sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için de buraya kadar.Eski hissedarımız Turkven’in elindeki hisseleri 2014’te geri aldıktan sonra 32 mağaza kapattık. Yeni açılan mağazalarımız da olmasına karşın, son dönemde mağaza sayımız 84’ten 76’ya geriledi. Daha da kapanacak… Kozmetikte 9 olan taksit sayısını tamamen kaldırdılar. Taksitle satış olmayınca sektörde yüzde 40-50 ciro kaybı oluyor. Douglas gitti, ben birçok noktada mağaza kapatıyorum, diğer markalar kapatıyor.”
Sözcü'nün haberine göre 2017’de açılacak 10 yeni AVM’de mağaza açmak için yaptığı kontratlardan dokuzunu da sektördeki mevcut durum nedeniyle iptal ettiğini söyleyen Tekin Acar, “2017’de yeni açılacak AVM’lere ciro üzerinden kontrat yazdım. Geçen hafta ise açamayacağım diye ihtar yazdım. Çünkü önümü görmüyorum. Kontratları iptal ettim… Personelin maaşının çıkmayacağı rakamlar geldi. Maliyetleri karşılayamıyorsun, kira çıkmıyor, maaş çıkmıyor.”
Kısa bir süre önce AB dışından ithal edilen ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi getirildiğini de belirten Acar, bu artışın ürün fiyatlarına yansıtılmasıyla önümüzdeki dönemde satışların daha da azalmasını beklediklerini söyledi.
Acar, sektörde sadece euro bazlı kira sorununu konuşmak yerine, sektörün vergi indirimi ve çalışanlar için sigorta desteği gibi talepleri gündeme getirmesi gerektiğini vurguladı.