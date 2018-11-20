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Ünlü restoran zinciri konkordato talep etti

Ülkemizde faaliyet gösteren ünlü retoran zinciri konkortado talebinde bulundu.

Ünlü restoran zinciri konkordato talep etti

Ülkemizde faaliyet gösteren ünlü retoran zinciri konkortado talebinde bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 08:23
Ünlü restoran zinciri konkordato talep etti

Ünlü restoran zinciri konkordato talep etti
    Ülkemizde faaliyet gösteren ünlü retoran zinciri konkortado talebinde bulundu.11 alışveriş merkezinde faaliyette olan Lunchbox restoran zincirini de bünyesinde barından Dünya Mutfağı Gıda Sanayi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri konkordato talep etti
İstanbul, Çorlu ve Kayseri’de yer alan alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren Lunchbox  restoran zincirinin bağlı olduğu Dünya Mutfağı Gıda Sanayi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri ile söz konusu şirketlerin sahipleri Ahmet Şahintürk, Erkan Şahintürk ve Nigar Tuba Şahintürk için konkordato talep edildi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 5 Kasım 2018'de verdiği kararla 3 ay süreyle söz konusu şirketler ve kişilerin mal varlıklarına tedbir konmasını hükmetti. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

 Geçici komiser olarak Turkay Özdemir, Kadriye Demirci ve Mustafa Kınacı’nın görevlendirilirken, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk  duruşmasının 31 Ocak 2019 günü yapılması kararlaştırıldı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Lunchbox
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