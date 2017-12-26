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Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Türkiye genelindeki üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz." dedi.

Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Türkiye genelindeki üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz." dedi.

26 Aralık 2017 Salı 18:19
Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranının 2017'de geçen yıla göre 1,1 puan artarak yüzde 78,5, Kocaeli'de de 0,8 puan artışla yüzde 71,1 olduğunu belirterek, "Bu artışlarla üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım verilerini değerlendirdi.

Hem Kocaeli hem de Türkiye genelinde sanayinin kapasite kullanımında artış olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, yılın başından bu yana kapasite kullanım oranlarının 2016'nın üzerinde olduğunu ifade etti.

Ayhan Zeytinoğlu, aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 79 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yılın tamamına baktığımızda, Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranı 2017'de yüzde 78,5 ile geçen yılın 1,1 puan, Kocaeli'de ise yüzde 71,1 ile geçen yılın 0,8 puan üzerinde gerçekleşti. Bu artışlarla üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz. Artışların üretime, ihracata ve büyüme oranlarına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umarız 2018'de devam eden teşviklerle birlikte verimlilik ve yatırımlar daha artar. Kapasite kullanım oranlarındaki artışlar ivmelenerek devam eder."

Kocaeli'de sanayinin otomotiv, kimya ve metal sektörüne dayanması nedeniyle bu sektörlerdeki artışı ayrıca önemsediklerini vurgulayan Zeytinoğlu, "2017 yılında Türkiye genelinde yüzde 86,3 kapasite kullanım oranı ile otomotiv sanayi zirveye oturdu. Kimya ve metal sanayinde ise bu oran yüzde 79,2 oldu. Genel imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşen bu artışları sevindirici buluyoruz ve olumlu yansımalarını ilimizde de göreceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Şahin Oktay

Son Güncelleme: 26.12.2017 17:10
Anahtar Kelimeler:
Ayhan ZeytinoğluEkonomiKapasite KullanımKSOTicaretÜretim
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