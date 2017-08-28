Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110386
ALTIN
143.700
DOLAR
3.4442
STERLİN
4.4467
EURO
4.1074
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de görünüm
Akhisar Belediyespor evinde galip
Akhisar Belediyespor evinde galip
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nın aday...

Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü

Bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin adeta akın ettiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, butik ve kaya otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü

Bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin adeta akın ettiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, butik ve kaya otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:31
Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü

NEVŞEHİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yüzleri güldürdü.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma manastırları, yer altı yerleşim yerleri, balon turları ve çok sayıda aktivite imkanıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya bayram tatilinde özellikle yerli turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Bayram tatili dolayısıyla butik ve kayadan oyma otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Bölgedeki çok sayıda yıldızlı otel ise yoğun şekilde rezervasyon kabul etmeye devam ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin uzun olacağının açıklanmasının ardından Türkiye çapında bir turizm hareketliliğinin gerçekleştiğini ve bunun Kapadokya'ya da yansıdığını söyledi.

Kırtıl, Kapadokya'nın sadece bayramlarda değil, yılın her döneminde görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret ederek, "Kapadokya'da doğal güzelliğin yanında bir sürü aktivite imkanı var. Balon, ATV, motosiklet, cip, bisiklet ve safari turları, vadi yürüyüşleriyle Kapadokya tam bir aktivite merkezi." diye konuştu.

"Erken rezervasyon yapanlar şanslı"

Göreme beldesindeki bir butik otelin sahibi ve işletmecisi Kemal Cingil ise bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını taleplerin ve rezervasyonların çok iyi olduğunu ifade etti.

Civardaki otellerin bayramın ilk üç günü dolu olduğunu aktaran Cingil, "İlk üç günden sonra odalar biraz daha boşalmaya başlıyor. İlk üç gün Göreme'de yer bulmak zor olacaktır. Erken rezervasyon yapanlar şanslı ama bir gün önceden rezervasyon yapmayı düşünenler biraz sıkıntı yaşayacaktır." dedi.

Cingil, Kapadokya'nın doğası ve doğal yapılarıyla misafirleri büyüleyeceğine inandığını dile getirerek, "Otellerimiz kemerli ve kayadan oymadır. Biz mağara odalar diyoruz. Mesela bunlar yazın çok serin kışın çok sıcak olur. Bu mağara odalarda insanların kalmalarını isterim. Bunun yanında bütün odalar klimalı ve konforu yüksektir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaKurban BayramıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu
'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu
TESK Genel Başkanı Palandöken'den korsan servis uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken'den korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor
Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor
Türkiye'nin en yüksek ayaklı 'gerdanlığı' Toroslar'a yapılıyor
Türkiye'nin en yüksek ayaklı 'gerdanlığı' Toroslar'a yapılıyor
Sri Lanka'nın çay harmanı Türkiye'yi çay merkezi yapacak
Sri Lanka'nın çay harmanı Türkiye'yi çay merkezi yapacak
Türk Telekom Stadyumu web sitesi yenilendi
Türk Telekom Stadyumu web sitesi yenilendi
Boyner Buluşum'da 10 girişime 375 bin lira kaynak
Boyner Buluşum'da 10 girişime 375 bin lira kaynak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim