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Vakıf Katılım'dan 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

- Vakıf Katılım, 350 milyon TL tutarında 94 gün vadeli kira sertifikası ihraç etti

Vakıf Katılım'dan 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

- Vakıf Katılım, 350 milyon TL tutarında 94 gün vadeli kira sertifikası ihraç etti

08 Eylül 2017 Cuma 12:19
Vakıf Katılım'dan 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım Bankası, Türkiye'de bu zamana kadar yurt içi piyasada tamamlanan "en yüksek tutarlı" kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. 350 milyon TL tutarındaki 94 gün vadeli ihracın satışı aynı gün içinde tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 350 milyon TL tutarındaki 3'üncü kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım'ın bu ihracı yurt içi yatırımcılara yönelik en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı olma niteliğini taşıyor.

Vakıf Katılım Bankası, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihraç ile 350 milyon TL yeni kaynak temin etmiş oldu. 94 gün vadeli ihracın satışı aynı gün içinde tamamlandı. Söz konusu ihraç, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21 Nisan'da alınmış olan 2 milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirildi.


- "Ekonomimize verdiğimiz desteği sürdüreceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, banka olarak bir yandan hızla şubeleşerek bireysel müşterilerin ve KOBİ'lerin her türlü finansal ihtiyacını karşıladıklarını, bir yandan da fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarına yön verdiklerini bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu vizyon doğrultusunda 3'üncü kira sertifikası ihracımız olan 350 milyon TL değerindeki yurt içi piyasada yapılmış en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracımızı aynı gün içinde tamamlayarak bir başarıya daha imza atmış olduk. Sermaye piyasalarından sağlamış olduğumuz bu kaynağı reel sektörün fonlanmasında kullanarak ekonomimize verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Katılım bankacılığının pazar payının artırılmasında, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yılın kalan kısmında da yeni ihraçlara devam ederek kira sertifikası piyasasının büyümesine ve faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin derinleşmesine katkı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz."

Bankanın kuruluşunun üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen verimli ve yüksek ivmeli büyümeye, bunun neticesinde de 2017 yılı ilk yarı sonunda 49,7 milyon TL net kara ulaştıklarını belirten Göktaş, "Şu an 26 ilde toplam 49 şubeyle hizmet veriyoruz. Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarına ağırlık vermeye devam ederek yakın zamanda ülke coğrafyamızın büyük bir kısmını kapsamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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