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VakıfBank Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon avro kredi aldı

- VakıfBank, AFD ile kırsal kalkınma ve tarım sektörlerini desteklemek amacıyla 80 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Özcan: - "VakıfBank olarak aktif bir şekilde uluslararası piyasalardan ülkemize uzun vade ve uygun maliyetli kaynaklar getirip milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. 80 milyon avroluk kredi, AFD’den temin ettiğimiz ilk kredi olması açısından oldukça önemli"

VakıfBank Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon avro kredi aldı

- VakıfBank, AFD ile kırsal kalkınma ve tarım sektörlerini desteklemek amacıyla 80 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Özcan: - "VakıfBank olarak aktif bir şekilde uluslararası piyasalardan ülkemize uzun vade ve uygun maliyetli kaynaklar getirip milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. 80 milyon avroluk kredi, AFD’den temin ettiğimiz ilk kredi olması açısından oldukça önemli"

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:47
VakıfBank Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon avro kredi aldı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile kırsal kalkınma ve tarım sektörlerini desteklemek amacıyla 80 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, AFD ile kırsal kalkınma ve tarım sektörlerini desteklemek amacıyla Türkiye’de bu sektörlerde faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta büyüklükteki şirketler ile kooperatif, üretici birlikleri ve çiftçilerin finansmanında kullanılmak üzere toplam 80 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Kredinin vadesi ilk 3 yıl anapara ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıl olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank olarak aktif bir şekilde uluslararası piyasalardan Türkiye'ye uzun vade ve uygun maliyetli kaynaklar getirip milli ekonominin kullanımına sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Özcan, 80 Milyon avroluk kredinin, AFD'den temin ettikleri ilk kredi olması açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, önümüzdeki yıllarda AFD ile ilişkilerinin boyut ve kapsamının artarak genişleyeceğini ve daha pek çok projede bir araya geleceklerini ümit ettiklerini dile getirdi.

AFD ile imzaladıkları sözleşme kapsamında ayrıca sürdürülebilir bankacılık alanında da işbirliği yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, "Kredi programı dahilindeki teknik danışmanlık bileşeni ile de bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerine uyumlu olarak iyi uygulama örneklerinin kurulması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu alanda oldukça iyi bir deneyime sahip olan AFD'nin öncülüğünde hem bankamız süreçlerine hem de başta tarım müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahiplerine katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyuyoruz."dedi.

AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech da, AFD olarak VakıfBank'ın tarımsal ve kırsal kredilendirme faaliyetlerinin gelişimini desteklemekten dolayı heyecan duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tarım, ekonomi ve istihdamdaki rolü nedeniyle stratejik bir sektör ve Türk tüketicilerinin kalite ve çeşitliliği artan ürünlere olan talebi, VakıfBank ile birlikte desteklemeyi hedeflediğimiz kalkınma ve innovasyona olanak sağlıyor. İki ülkenin de uzun bir tarım geleneğine sahip olmasından dolayı bu kredinin, Türkiye ile Fransa arasında dinamik bir bilgi alışverişi sağlanmasına yardımcı olacağını umuyoruz."

Snrech Fransız Kalkınma Ajansı'nın, Türkiye'de düşük sera gazı salınımı ile çevreye duyarlı, kalkınmayı destekleyen, sosyal ve çevresel açılardan sorumlu uygulamaları teşvik eden, aynı zamanda dengeli bölgesel kalkınmaya katkıda bulunma taahhüdünü devam ettirdiğini belirterek, bu bağlamda kapsayıcı niteliği artırmak için kredi limitinin önemli bir kısmı da Türkiye'nin Kalkınmada Öncelikli Bölgeleri için ayırdığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
AfDFransız Kalkınma AjansıVakıfbank
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